Die Bundeswehr soll flexibler und effektiver werden. Das ist gut, wird aber mehr Zeit in Anspruch nehmen, als die aktuelle Regierung noch hat.

Die Pläne von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zur Neuaufstellung der Bundeswehr bedeuten keine Kahlschlagreform, wie sie auch schon diskutiert worden ist. Weder sollen Standorte geschlossen noch die Truppe verkleinert werden. Kramp-Karrenbauer will vielmehr die Truppe auf die Herausforderungen kommender Jahrzehnte ausrichten. Dazu gehört es, besonders die deutsche Rolle bei der Bündnisverteidigung im Blick zu behalten. Amerikas Rolle ist ja im Wandel, die EU arbeitet derweil im Konzert mit der Nato an ihrer Verteidigungsunion.

Die Verteidigungsministerin will die Bundeswehr flexibler und effektiver machen. Die Einsatzbereitschaft soll steigen. All dies ist richtig, dagegen gibt es auch von externen Experten keinen nennenswerten Widerspruch. Allerdings: Das Timing des Vorstoßes erstaunt doch. Warum erst jetzt?

Nicht von heute auf morgen machbar

Eine solche Reform der Bundeswehr kostet viel Zeit und Kraft. Bis zur Bundestagswahl sind es nur noch wenige Monate. Der Plan der Ministerin hat also keine Chance auf Umsetzung in dieser Legislaturperiode. Annegret Kramp-Karrenbauer muss darauf hoffen, dass die Wählerinnen und Wähler der Union weitere Zeit in der Regierung zutrauen. Und dass sie selbst ihren Wunsch erfüllt bekommt, nach der Wahl Verteidigungsministerin zu bleiben. Dass eine solche Reform mindestens eine ganze Legislatur braucht, ist gewiss.

Fragen und Antworten: Eine schnellere Truppe, aber keine Kleinere