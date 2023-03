Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von Saudi-Arabien bis Norwegen wird an der Lagerung – oder der Nutzung – von Kohlendioxid geforscht. Dann könnten die Öl-Nationen und -Konzerne ihre eigentlich klimaschädlichen Produkte weiter verkaufen.

Auf der Suche nach Möglichkeiten, die Mengen an Kohlendioxid (CO 2 ) zu drosseln, die in die Atmosphäre gelangen, investieren reiche Monarchien am Persischen Golf sowie globale