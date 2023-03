Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch nie seit Kriegsende 1995 stand Bosnien-Herzegowina so nahe am Rande des Zerfalls, war das Scheitern der westlichen Balkanpolitik so offensichtlich. In dieser Lage übernimmt der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt die Aufgabe des internationalen Repräsentanten – es wirkt wie ein politisches Himmelfahrtskommando.

Mit einem Paukenschlag scheidet der Hohe Repräsentant der internationalen Gemeinschaft (OHR) für Bosnien-Herzegowina, der österreichische Diplomat Valentin Inzko, nach zwölf Jahren