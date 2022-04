Der Ukrainer Anatolii Schara berichtet für die RHEINPFALZ vom Alltag im Kriegsgebiet.

Für Außenstehende kann das Leben in Kiew derzeit einen widersprüchlichen Eindruck erwecken. Einerseits ist die Hauptstadt der Ukraine noch immer ein sehr gefährlicher Ort, da die russischen Soldaten sie weiterhin mit ballistischen Raketen beschießen. Auf der anderen Seite erwachen Cafés und Restaurants, die zu Beginn des Krieges geschlossen wurden, wieder zum Leben. Allerdings bitten viele Betreiber ihre Gäste, keine Fotos online zu stellen, die zeigen, um welches Café oder Restaurant es sich handelt – ansonsten könnten russische Soldaten möglicherweise den Standort bestimmen und Raketen dorthin richten.

Ich habe die Telefonnummer einer wieder geöffneten Pizzeria gefunden, die eine in Kiew sehr beliebte Vier-Käse- oder Peperoni-Pizza anbietet. Eine angenehme Frauenstimme informierte mich, dass meine Bestellung in 30 Minuten fertig ist und bat mich, so schnell wie möglich zu kommen, da die Bestellungen sich häufen. Ich war so froh darüber, dass ich inmitten von Tod, Trauer und Zerstörung etwas kaufen konnte, das mich für kurze Zeit an mein altes Leben erinnert, wo fast alles in Ordnung war.

Bilder vom ehemaligen Zuhause

Heute ist Pizza für viele Kiewer zum Symbol eines vergangenen Lebens geworden, das nicht mehr dasselbe sein wird. Aber manchmal versucht man, die positiven Erinnerungen zurückzubringen. Es hilft, das psychologische Gleichgewicht zwischen der erschreckenden Gegenwart und der fernen, aber so positiven Vergangenheit zu halten.

Ich betrat die Pizzeria, saß auf dem Sofa und wartete auf meine Bestellung. Ein Ehepaar saß am Nachbartisch und besprach kaum hörbar etwas. Ich habe es zufällig aufgeschnappt: Sie sprachen darüber, wie russische Soldaten ihr Haus in Irpin plünderten. Sie wurden von ihrem Nachbarn darüber informiert. Der Mann zeigte seiner Frau Bilder von ihrem ehemaligen Zuhause. Die Frau weinte leise und wischte ihre Tränen weg.

„Benja, was machst du?“

Neben ihnen saß ein junges Pärchen. Das Mädchen hatte die Haare lila, grün und gelb gefärbt. Es sagte zu seinem Freund: „Kannst du dir vorstellen, dass ich in der ,Times’ einen Artikel über eine junge Frau gelesen habe, die mehrere Tage lang von russischen Soldaten vergewaltigt wurde? Ihr Mann wurde getötet und ihr Kind musste alles mit ansehen.“

Bevor ich dem Ende ihrer Unterhaltung zuhören konnte, sprang plötzlich eine große englische Bulldogge auf mich zu. Sie legte ihre Pfoten auf meine Knie und bat um Pizza. Der Besitzer des Hundes rief: „Benja, was machst du? Hör auf, mich in Verlegenheit zu bringen.“

Doch Benja ließ nicht locker und bat weiter um ein Stück Pizza. Ich fing an, den Hund zu streicheln, und er wedelte zufrieden mit dem Schwanz. Er versuchte mit seiner Zunge mein Gesicht abzulecken und schlug sanft mit seiner Pfote gegen meine Knie. Ich umarmte dieses „Monster“ und es begann, mich noch heftiger abzuschlecken. Dieser Moment kam so unerwartet.

Ich fand keine Worte

Nach ein paar Augenblicken sagte der Besitzer des Hundes zu mir: „Entschuldigen Sie bitte. Unsere Familie und der Hund sind gerade aus Mariupol geflohen. Die Russen haben die Stadt, unsere Wohnung und unser Leben zerstört. Benja hatte große Angst vor den Explosionen. Er aß nichts, trank praktisch kein Wasser, war sehr depressiv. Aber jetzt erholt er sich und erweckt uns wieder zum Leben.“

Ich fand keine Worte, um zu antworten. Ein Kloß saß mir im Hals. Der Mann fuhr fort: „Bitte geben Sie ihm keine Pizza. Davon könnte er Bauchschmerzen bekommen.“ Zum Abschied wedelte Benja mit dem Schwanz. Und ich musste an die Worte meines Barbiers denken, wie die Russen sein Heimatdorf erobert und geplündert haben.

Bisher erschienen:

Die Anspannung wächst, das Misstrauen auch

Wie man in der Hölle überlebt