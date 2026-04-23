Sauerkraut erfreut sich in den USA wachsender Beliebtheit. Das hat auch mit den Essgewohnheiten des Gesundheitsministers zu tun.

„Krauts“, so wurden infolge der beiden Weltkriege die Deutschen im angelsächsischen Raum häufig tituliert. Die wenig liebevoll gemeinte Bezeichnung geht wohl zurück auf den behaupteten deutschen Hang zum Sauerkraut.

Neuerdings aber scheint die Vorliebe für Sauerkraut auch die USA erfasst zu haben. An der Spitze der Bewegung steht dabei US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr.. Als Impfgegner löst Kennedy bei vielen Ärzten Kopfschütteln aus; als bekennender Sauerkraut-Fan dürfte der 72-Jährige hingegen die Mediziner auf seiner Seite haben. Enthält der fermentierte Kohl doch neben wichtigen Vitaminen und Ballaststoffen auch gesundheitsfördernde Milchsäurebakterien. Auch sonst versucht Kennedy seine Landsleute, die gerne zu mächtigen Burgern, Eimern voller Popcorn und großen Eisportionen greifen, Richtung gesundes Essen zu bewegen – weg von hochverarbeiteten Nahrungsmitteln und Zucker, hin zu natürlichen Produkten.

Am Morgen Kraut und Steak

Ihr Mann bereite sich morgens stets ein Steak und esse dazu Sauerkraut, gab Kennedys Ehefrau Cheryl Hines jetzt Einblicke in die Ernährungsgewohnheiten ihres Gatten. Kennedy selbst sagt, er ernähre sich nur von Fleisch und fermentierten Produkten. Das geht offenbar so weit, dass das Paar bei Restaurantbesuchen das Sauerkraut notfalls von zu Hause mitbringt.

Mit seinem Ja zum Kraut steht Robert F. Kennedy Jr. nicht allein, in den USA werden fermentierte Nahrungsmittel verstärkt nachgefragt. Viele Amerikaner wollen wohl etwas für ihre Darmgesundheit tun. Das freut nicht nur Ärzte, sondern auch deutsche Sauerkrautproduzenten. Während viele andere Firmen unter Donald Trumps Zollpolitik leiden, verzeichnet etwa der Krauthersteller Hengstenberg aus Baden-Württemberg laut „Spiegel“ vermehrt Anfragen aus den USA nach seinem Produkt.

Kohls Saumagen-Diplomatie als Beispiel

Vielleicht könnte Sauerkraut sogar dabei helfen, die ramponierten deutsch-amerikanischen Beziehungen wieder zu verbessern. Laden wir doch Robert F. Kennedy in den Pfälzerwald ein, statt Donald Trump nach Kallstadt, Mit dem Minister zu einer Pfälzerwald-Hütte wandern, ihm dort einen Pfälzer Teller mit einer ordentlichen Portion Sauerkraut kredenzen – es könnte, nach Helmut Kohls Saumagen-Diplomatie, ein weiteres Beispiel dafür sein, dass auch Politik manchmal durch den Magen geht.