Die Idee klingt hervorragend, wie so oft bei Emmanuel Macron. Frankreichs Präsident schlägt einen „Offline-Tag“ für Kinder und Jugendliche vor. Anstatt in ihre Handys oder Computer zu starren, sollen sie einmal im Monat lieber lesen, Sport treiben oder Theater spielen. Macron sagte, Kindern und Jugendlichen werde durch soziale Medien Aufmerksamkeit geklaut. Man gewöhne sich daran, vor einem Bildschirm zu sein. Ein Buch zu lesen, einen Film zu schauen oder auch Geduld mit anderen zu haben, werde daher schwieriger. Mit der schwindenden Aufmerksamkeit gehe auch ein Einsamkeitsproblem einher.

Nach einer Studie verbringen junge Franzosen zwischen sieben und 16 Jahren in der Tat derzeit täglich drei Stunden am Bildschirm und nur 18 Minuten mit Lektüre. Bei 16- bis 19-Jährigen steigt die Bildschirmzeit auf gut fünf Stunden täglich, die Zeit zum Lesen schrumpft auf 14 Minuten. Die negativen Folgen für die Konzentrationsfähigkeit, die Psyche, Sprache und Schreiben sind messbar. In anderen Ländern ist die Lage ähnlich.

Deshalb ist Macron zugutezuhalten, dass er ein reales Problem erkannt hat. Nach einem Vorstoß zum Verbot sozialer Medien für unter 15-Jährige, den inzwischen mehrere europäische Länder mittragen, will er noch weiter gehen. Seine Initiative kann sensibilisieren, Diskussionen anstoßen. Aber sie krankt an der Umsetzbarkeit, zumal wenn sie von oben befohlen wird.

Eltern sind gefragt

In französischen Mittelschulen sind Handys bereits verboten, in den Gymnasien werden sie es ab Herbst sein. Es liegt also in erster Linie an den Eltern, die Bildschirmzeit ihrer Kinder zu begrenzen. Brauchen sie dafür eine präsidentielle Anordnung – oder hilft sie jenen, die ihren Nachwuchs einfach nicht vom Handy lösen können?

Zwar kündigte Macron „gemeinsame Aktionen“ rund um den „Offline-Tag“ an. Doch wer führt sie durch, mit welchem Budget? Die Lehrkräfte sind unterdurchschnittlich bezahlt, und in den Schulen im Land fehlt es derart an Geld, dass Eltern gebeten werden, Schulblätter in ihren Büros zu kopieren.

Die Ankündigung ist einmal mehr „typisch Macron“: Er gibt interessante Impulse, die aber oft unkonkret und damit wirkungslos bleiben. Es sei denn, die ganze Gesellschaft greift die dringend notwendige Debatte über die Handy-Nutzung junger Menschen auf und macht sie sich zu eigen.