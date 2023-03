Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Monaco wird dem Meer ein neues Stadtviertel abgerungen. Das kleine Fürstentum am Mittelmeer braucht Platz für neue Wohnungen. Kritik an dem Milliarden-Projekt gilt da auch schon einmal als Majestätsbeleidigung.

Kritik? Wegen der Baustelle? „Nein“, antwortet der Polizist, der in einer Kurve kurz vor der Avenue de Monte-Carlo mit großer Geste die Raser ausbremst. „Das Projekt wird von allen