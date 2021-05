Am Datenschutz muss es liegen – auf diese Formel läuft es schnell hinaus, wenn ein Grund für Mängel in der Corona-Bekämpfung gesucht wird. Aber stimmt das auch? Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber wird es wissen.

Herr Kelber, wie fühlt es sich an, wenn man gewissermaßen mitverantwortlich gemacht wird, dass wegen des Datenschutzes die Pandemiebekämpfung nicht so recht vorankommt?

Persönlich ist das für mich kein Problem. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich machen uns aber doppelt Sorgen: Zum einen wird das Grundrecht auf Datenschutz immer wieder schlechtgeredet. Zum anderen halte ich es für eine Flucht vor Verantwortung für die wirklichen Probleme in der Pandemiebekämpfung, wie beispielsweise der unzureichenden Digitalisierung von Laboren und Gesundheitsämter oder zu geringe Personalstärken.

Wie anstrengend ist das, ständig Vorurteile entkräften zu müssen?

Das ist mein Job. Frustrierend wird es dann, wenn Themen wieder aufgerufen werden, die man eigentlich für geklärt hielt. Zum Beispiel Niedersachsen und die Information der Über-80-Jährigen zum Thema Impfen. Da war nachweislich nicht der Datenschutz der Grund, dass Behörden nicht auf Meldeinformationen zurückgreifen konnten, sondern die Nichtbeschäftigung mit dem Datenschutz und mangelnde Flexibilität.

In den Debatten kann man den Eindruck gewinnen, Datenschutz sei ein Super-Grundrecht, das noch nicht einmal für den Gesundheitsschutz eingeschränkt werden kann.

Datenschutz steht als Grundrecht nicht für sich allein und auch nicht über allen anderen. In jedem Fall muss abgewogen werden. Das passiert übrigens aktuell auch an vielen Stellen in der Pandemiebekämpfung.

Wir müssen über die Corona-Warn-App sprechen. Würde weniger Datenschutz die Anwendung nützlicher machen?

Nein, sie ist darin erfolgreich, wofür sie gedacht war. Sie warnt schneller als auf anderen Wegen, wenn ein nach epidemiologischen Erkenntnissen gefährlicher Kontakt stattgefunden hat. Die App könnte und sollte aber noch weiterentwickelt werden, etwa mit einer Clustererkennung. Das ist alles datenschutzkonform zu machen. Der Erfolg der App ist auch darauf zurückzuführen, dass sie datenschutzfreundlich programmiert wurde. Deshalb wurde sie öfter heruntergeladen als anderen Corona-Apps in Europa zusammen. Das Gesamtsystem muss allerdings stimmen. Es bringt ja nichts, wenn jemand per App seine Kontakte über einen positiven Test schnell warnt, diese Personen aber erst vier Wochen später eine Quarantäne-Anordnung per Brief vom zuständigen Gesundheitsamt geschickt bekommen.

Ein anderer Fall ist der derzeitige „Impf-Weltmeister“ Israel. Da heißt es unter anderem, der Deal wäre gewesen: Impfstoff gegen Daten.

In Israel wurden Überwachungsdaten verwendet, um festzustellen, wo Infektionen stattfanden. Das war nicht sehr erfolgreich, die Anzahl der Infizierten im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist deutlich höher als in Deutschland. Das zeigt, dass ein Mehr an Datenerhebung kein Allheilmittel ist. Jetzt spezifisch beim Impfen kennt keiner die genauen Bedingungen. Es heißt, man hätte den Pharmaunternehmen anonymisierte Gesundheitsdaten zur Verfügung gestellt. Nicht personenbezogene Daten dürfen auch in Deutschland für solche Zwecke weitergegeben werden. Aber das Angebot würde der Europäischen Union nie gemacht werden. In Israel mussten die Hersteller 18 Millionen Dosen schnell bereitstellen. Die EU würde das 50-Fache brauchen. Das Thema ist vielleicht für eine Talkshow interessant, aber nicht für den realen Kampf gegen die Pandemie.

Könnte es denn sein, dass die Datenschutzgrundverordnung so viel Eindruck gemacht hat, dass vorauseilend auf eine Datenverwendung verzichtet wird – aus Angst, das sowieso nicht regelkonform umsetzen zu können?

Es kann durchaus sein, dass an der ein oder anderen Stelle jemand glaubt, dass etwas nicht möglich sei. Wenn es aber notwendig ist, kann man seine zuständige Datenschutzbehörde ansprechen. Die haben insbesondere für Behörden eine Beratungspflicht. An anderen Stellen wird der Datenschutz oft genug als Ausrede verwendet, wenn man etwas in Wirklichkeit gar nicht tun oder digital nicht umsetzen will. Da ist es offensichtlich sehr angenehm zu sagen, das geht aus Datenschutzgründen nicht. Mich regt es manchmal auf, wenn ich als Privatmensch mit solchen Ausreden konfrontiert werde.

Wie kommt das aber, dass man sich scheinbar recht schnell auf den Datenschutz als Sündenbock einigen kann?

Genau weiß ich es nicht. Der Begriff wird gerne in den Raum geworfen, ohne sich ansatzweise in der Materie auszukennen, es ist eine bequeme Ausrede oder Entschuldigung. Und es gibt auch professionelle Dienstleister, die von vielen eigentlich machbaren Dingen abraten, um für sich selbst die Haftungsfrage zu vereinfachen.

Das kann der Laie aber schwer durchschauen.

Richtig. Aber gerade Behörden und größere Firmen sollten sowieso mit den Datenschutzbeauftragten des Bundes oder der Länder direkt zusammenarbeiten. Wir haben zudem zahlreiche Orientierungshilfen und Leitlinien für Kleinunternehmer oder Vereine bereitgestellt. Es gibt allerdings noch Punkte im Gesetz, an denen man gerade den Ehrenamtlichen das Leben erleichtern könnte, dazu habe ich Vorschläge gemacht. Was wir aber bekämpfen werden, sind Phrasen, mit denen der Datenschutz ohne eine Faktenbasis angegriffen wird. Der Schutz der informationellen Selbstbestimmung ist und bleibt ein Grundrecht.

