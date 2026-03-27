Der Südlibanon ist erneut zum Kriegsschauplatz geworden. Der Konflikt zwischen Israel und proiranischer Hisbollah wird wohl den Iran-Krieg überdauern.

Warum wird im Libanon gekämpft?

Nach dem Waffenstillstand vor zwei Jahren, nachdem Israel die damalige Hisbollah-Führung getötet und viele Waffen der pro-iranischen Miliz zerstört hatte, blieb es an der israelisch-libanesischen Grenze trotz kleinerer Scharmützel relativ ruhig. Auch im Zwölf-Tage-Krieg von USA und Israel gegen den Iran im vorigen Jahr griff die Hisbollah, eine der mächtigsten pro-iranischen Milizen im Nahen Osten, nicht ein.

Nach Ausbruch des neuen Iran-Krieges am 28. Februar begann die Hisbollah, Israel mit Raketen und Drohnen zu beschießen. Israel antwortete mit Luftschlägen und der Entsendung von Bodentruppen. Mehr als 1000 Menschen sind seitdem getötet worden, mehr als 1,2 Millionen wurden vertrieben.

Warum schaltete sich die Hisbollah in den Konflikt ein?

Auf den ersten Blick scheint es für die Hisbollah widersinnig, Israel anzugreifen. Die Miliz ist geschwächt und muss damit rechnen, noch mehr Kämpfer und Waffen zu verlieren. Vom Iran, der aktuell von USA und Israel angegriffen wird, kann die Hisbollah keinen schnellen und wirksamen Nachschub erwarten. Zudem bringt die Schiitenmiliz die libanesische Regierung und einen Großteil der Bevölkerung gegen sich auf, denn sie hat einen Konflikt provoziert, der dem Libanon neue Zerstörungen und neues Leid bringt. Hisbollah-Chef Naim Qassem gab dennoch den Angriffsbefehl. Er wollte damit zum einen eine neue Front eröffnen, um Teile der israelischen Streitkräfte zu binden und den Partner Iran zu entlasten. Zum anderen betrachtet die Hisbollah den neuen Krieg als Antwort auf Verletzungen des Waffenstillstandes im Süden Libanons durch Israel. Mit dem neuen Konflikt beendet die Hisbollah außerdem die innerlibanesische Diskussion über ihre Entwaffnung. Die Regierung in Beirut hatte einen Plan vorgelegt, um der Miliz die Waffen abzunehmen. Die Hisbollah zeigt, dass sie eine Annäherung zwischen dem Libanon und Israel torpedieren kann.

Welche Ziele verfolgt Israel?

Der neue Feldzug solle die Gefahr für die Menschen im Norden Israels durch die Raketen und Drohnen der Hisbollah beseitigen, sagt die israelische Regierung. Doch es geht um mehr. Israel und die Hisbollah bekriegen sich seit Jahrzehnten, doch für Israel haben sich die Spielregeln seit dem Überfall der ebenfalls pro-iranischen Hamas auf Israel im Oktober 2023 geändert. „Seit dem 7. Oktober will Israel die Hamas und die Hisbollah nicht mehr durch Abschreckung im Zaum halten, sondern ganz vernichten oder zumindest entscheidend schwächen“, sagt der Nahost-Experte Simon Waldman vom King’s College in London der RHEINPFALZ.

Ein wichtiges Ziel Israels ist der Litani-Fluss, der etwa 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze ins Mittelmeer mündet. Israelische Bodentruppen sollen bis zum Litani vorstoßen, um eine Pufferzone in der Hisbollah-kontrollierten Gegend zu schaffen; schon von 1982 bis zum Jahr 2000 hatte Israel eine solche Zone auf libanesischem Gebiet kontrolliert, damals im Kampf gegen die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO.

Wie lange wird der Konflikt dauern?

Obwohl der neue Krieg zwischen der Hisbollah und Israel wegen des Iran-Konflikts ausbrach, „sieht es danach aus, dass die Militäroperationen gegen die Hisbollah auch dann weitergehen, wenn der Krieg gegen den Iran endet“, meint Orna Mizrahi vom Institut für Studien der Nationalen Sicherheit in Israel. Die Regierung in Jerusalem wolle die Hisbollah entwaffnen und die Bedrohung durch die Miliz aus der Welt schaffen. Die Dauer des Konflikts hängt zum einen davon ab, ob, wie schnell und wie stark Israel die Hisbollah weiter schwächen kann. Sollte es eine Einigung zwischen USA und Iran geben, könnte auch diese Konsequenzen für die Hisbollah und den Libanon haben, sagt Nahost-Experte Waldman: Zu den Forderungen der US-Regierung an Teheran gehört das Ende der Unterstützung für Gruppen wie die Hisbollah.

Was bedeutet der Krieg für den Libanon?

Der libanesische Präsident Joseph Aoun wollte die Hisbollah entwaffnen, um sein Land zu stabilisieren und aus der Dauerkrise zu führen; allein die wirtschaftlichen Schäden durch den Krieg zwischen der Hisbollah und Israel im Jahr 2024 werden auf 14 Milliarden Dollar geschätzt. 2025 verzeichnete der Libanon mehr Investitionen aus dem Ausland und mehr Touristen. Nun befürchtet die Regierung, dass der neue Krieg die Erfolge zunichtemacht und dass südliche Landesteile dauerhaft von Israel besetzt werden. Eine israelische Pufferzone bis zum Litani-Fluss würde das Gebiet um Tyros, die viertgrößte Stadt des Landes, vom Rest des Libanon abschneiden. Ultranationalistische Politiker in Israel fordern bereits, den Süden des Libanon komplett zu annektieren.