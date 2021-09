Ein Volksentscheid in Berlin lässt die ganze Republik aufhorchen: Große Wohnkonzerne sollen enteignet werden. Aber so wird es wohl nicht kommen.

Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das gilt auch für den Berliner Volksentscheid für die Vergesellschaftung von Wohnungen großer Immobilienkonzerne. Zwar hat sich eine große Mehrheit der Hauptstadtbürger dafür ausgesprochen, dass der künftige Senat entsprechende Maßnahmen einleiten soll. Dabei geht es um über 240.000 Mietwohnungen in der Hauptstadt und rund 29 Milliarden Euro Entschädigung – zumindest theoretisch. In der Praxis muss die künftige Landesregierung prüfen, ob der Volksentscheid umsetzbar ist und auch vor Gericht Bestand hat. Denn da ein konkreter Gesetzentwurf fehlt, ist die Vorlage nicht bindend.

Juristische Hürden

Zwar erlaubt das Grundgesetz die Vergesellschaftung (Artikel 15) im Zusammenhang mit einer Entschädigung. Wie beim vom Bundesverfassungsgericht gekippten Berliner Mietendeckel-Gesetz könnte jedoch die Berliner Landespolitik erneut ihre Grenzen aufgezeigt bekommen – was die Gesetzgebungskompetenz angeht und auch was die Kreditaufnahme betrifft. Die dürfte nämlich die Schuldenbremse sprengen.

Vor allem ist der erfolgreiche Volksentscheid ein Hilferuf: Mieter wollen besser vor Spekulanten geschützt werden. Sie haben Angst, aus zentralen Lagen ihrer Stadt durch explodierende Mieten vertrieben zu werden. Die gängigen Instrumente – der Berliner Mietenspiegel und die Mietpreisbremse des Bundes – haben sich als zahnlose Tiger erwiesen.