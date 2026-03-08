Wenn Winfried Kretschmann abdankt, kehrt die CDU in Baden-Württemberg endlich wieder an die Spitze zurück. Daran hat die CDU fest geglaubt. Doch es kam anders.

Der Jubel in der Stuttgarter Staatsgalerie ist ohrenbetäubend. Es ist 18 Uhr an diesem Sonntag, an dem der grüne Traum von der Macht doch platzen sollte. Nach 15 Jahren unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann muss doch mal Schluss sein – dachte etwa der Juniorpartner CDU, der in Umfragen lange das Feld der Parteien dominierte, weit vor den Grünen lag. Doch der grüne Traum von der Macht platzt nicht. Um 18 Uhr steigt der Balken für die Grünen in einer ersten Prognose weiter und weiter, auf über 30 Prozent. Und: Der Balken ist höher als der der CDU. Die Gesichter der Menschen auf der Wahlparty der Grünen in Stuttgart – sie strahlen.

Triumph mit kritischem Blick nach Berlin

Dass es ein guter Abend wird, das haben sie sich bei den Grünen schon vorher gedacht. Auch die Berliner Parteizentrale ist zum Bersten gefüllt, die Parteispitze, die Fraktionsspitze, ehemalige Minister – wer Rang und Namen hat und nicht im Ländle gebraucht wurde, ist an diesem Sonntagabend hierher gekommen. Man könnte auch sagen: Der Raum ist voller Leute, die sich in den vergangenen Wochen einiges anhören durften von Cem Özdemir, kaum ein Spitzenkandidat hat sich in der Vergangenheit so deutlich und so rücksichtslos von seinen eigenen Leuten distanziert. Dass er jetzt mehr als 30 Prozent holt, die SPD marginalisiert, die siegessichere CDU abgehängt – all das könnte auch bei der Partei unangenehme Fragen aufwerfen, nämlich die, ob die Partei im Bund nicht völlig falsch gepolt ist.

Jetzt fallen sich die Parteivorsitzenden Franziska Brantner und Felix Banaszak erstmal auf der Bühne in die Arme. „Ein sensationelles Ergebnis“, sagt Brantner. Und Banaszak sieht das Problem natürlich nicht bei den Bundes-Grünen, sondern beim Bundeskanzler. „Neun von zehn Augen schauen heute zurecht auf Baden-Württemberg“, sagt er. „Aber ein Auge blickt auch auf Friedrich Merz.“ Dessen Kurs der Zukunftsvergessenheit, Ideenlosigkeit, Orientierungslosigkeit und Spaltung habe „eine klare Absage“ bekommen.

Herbe Niederlage im CDU-Stammland

Hinter den Grünen ins Ziel zu kommen, ist ein Schlag ins Gesicht der Landes- und Bundes-CDU. Die Kanzlerpartei hat den Wahlsieg in einem ihrer Stammländer fest eingepreist. Baden-Württemberg, die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl vor einem Jahr, sollte die die Trendwende markieren und die Union in den folgenden Landtagswahlen beflügeln – in zwei Wochen in Rheinland-Pfalz, im Herbst dann im Osten. Denn sowohl die Partei steht gerade nicht gut da in der Gunst der Bürgerinnen und Bürger. Auch Kanzler und Parteichef Friedrich Merz ist aktuell sogar unbeliebter als SPD-Kanzler Olaf Scholz zur selben Zeit in seiner Legislatur. Doch der Rückenwind bleibt nun aus.

Werben um die CDU als Partner

Um 18.30 Uhr wird es noch einmal sehr laut in der Staatsgalerie. Dann bahnt sich Cem Özdemir einen Weg durch die Menge Richtung Bühne. Er sammelt Grünen-Minister und Parteigranden um sich – und auch seine frisch angetraute Partnerin Flavia Zaka. Ein Küsschen, dann spricht der designierte nächste Ministerpräsident von Baden-Württemberg.

„Was für ein Wahlkampf“, sagt Özdemir. Noch ist es zu früh, sich zum Ministerpräsidenten auszurufen. Die Wahlhelfer in den Wahllokalen zählen noch Stimmen aus. Die CDU liegt – je nach Institut – knapp oder nicht ganz so knapp hinter den Grünen. Trotzdem wirbt Özdemir bereits in seiner ersten Ansprache um die CDU, spricht von einer „Partnerschaft auf Augenhöhe“. „Die letzten zehn Tage waren etwas zugespitzter, aber der Maßstab sollten die letzten zehn Jahre sein.“ So lange regieren Grüne und CDU schon in Baden-Württemberg gemeinsam.

Die CDU muss sich noch sortieren

Özdemir umgarnt damit ab Minute eins den einzigen potenziellen Koalitionspartner, den er hat. Die SPD ist zu schwach, mit der AfD will niemand gemeinsame Sache machen, sonst hat es keine Partei in den Landtag geschafft. Also weiter wie bisher? Dafür muss sich die CDU noch sortieren. Spitzenkandidat Hagel spricht am Wahlabend von „Angriffen weit unter der Gürtellinie“ im Wahlkampf-Endspurt. Damit spricht er etwa ein acht Jahre altes Video an, das eine Grünen-Abgeordnete aus Karlsruhe veröffentlicht hatte, in dem er über die „rehbraunen Augen“ einer Schülerin spricht. Es hat in sozialen Netzwerken einen Shitstorm ausgelöst. Es war nicht das einzige Video, für das Hagel zuletzt Kritik einstecken musste. Am Wahlabend sagt er denn auch, er trage für das Ergebnis Verantwortung.

Auch der scheidende Ministerpräsident strahlt. So eine Aufholjagd, wie es seine Grünen und allen voran Cem Özdemir hingelegt haben, sei 2016 schonmal gelungen. Auch damals seien seine Grünen mit ihm lange hinten gelegen. „Das ist wieder gelungen, und das freut mich von Herzen.“