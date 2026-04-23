Die Bundesregierung will die Barrierefreiheit in Deutschland stärken, so steht es im Koalitionsvertrag. Doch das Gesetzgebungsverfahren gerät zum Desaster.

Jürgen Dusel hat ein Anliegen, das ihm wichtig ist. Sehr wichtig. Das merkt man schnell, wenn man mit ihm redet. Gleichstellungspolitik, erklärt der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, ist keine Sache der Wohltätigkeit. In einem modernen Land, in dem 13 Millionen Menschen mit einer Einschränkung leben, sollte sie eigentlich Konsens sein.

„Wind ist rauer geworden“

Dusel sieht aber, dass diese Sicht an Zustimmung verliert. „Der Wind in Deutschland ist rauer geworden“, sagt er und hält das für brandgefährlich. „Wir erleben gerade, dass es politische Kräfte gibt, die die Inklusion verhöhnen. Da müssen wir doch eine Antwort drauf finden.“

Die Bundesregierung hat in den vergangenen Wochen wenig dazu beigetragen. Im Gegenteil. Ihre im Koalitionsvertrag vereinbarte Novelle des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) ist bislang ein ziemlicher Unfall.

„Bis zur Unkenntlichkeit verändert“

Das Gesetz sollte unter anderem dafür sorgen, dass die Barrierefreiheit in Deutschland verbessert wird. Am 11. Februar hat das Kabinett einen entsprechenden Entwurf im Kabinett beschlossen und an das Parlament übergeben. Da lag es dann lange und es passierte wenig. Erst zwei Monate später, am 16. April sollte es in erster Lesung beraten werden. Doch auch dieser Termin verschwand auf Wunsch der Union kurzfristig von der Tagesordnung.

In den betroffenen Kreisen hat das hohe Wellen geschlagen. Denn schon lange davor war die Unzufriedenheit mit dem Prozess riesig. Der BGG-Entwurf der zuständigen Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) ging vor sehr langer Zeit in die Abstimmung mit anderen Ministerien. Und dann, so erzählt man es sich, verschwand der Entwurf im Wirtschaftsministerium. Acht Monate lang. Als er das Haus von Katherina Reiche (CDU) verließ, war er nicht mehr wiederzuerkennen.

„Bis zur Unkenntlichkeit abgeschwächt“ wurde der Entwurf, kritisiert Behindertenpolitikerin Corinna Rüffer (Grüne). „Ich verstehe nicht, wie dieser verhunzte Entwurf im Kabinett beschlossen werden konnte. Gerade von der SPD hätte ich mir mehr Stehvermögen erwartet.“

Verschlechterung des Status Quo

Das Problem: Unter der Prämisse, dass in einer Wirtschaftskrise die Wirtschaft nicht zusätzlich belastet werden darf, wurde der private Bereich geschont. Zu sehr, wie Kritiker sagen. Gleichzeitig kommt auch der öffentliche Sektor erstaunlich gut weg. Bundesbehörden sollen nicht, wie ursprünglich angedacht, bis zum Jahr 2035 barrierefrei werden, sondern erst bis 2045. Und Sicherheitsbehörden sind neben militärischen Anlagen komplett von der Vorgabe befreit. Eine Verschlechterung zum Status quo.

„Die Regierung sieht offenkundig einen Zielkonflikt: Auf der einen Seite will man die Barrierefreiheit stärken, auf der anderen aber die Wirtschaft nicht belasten“, erklärt Dusel. „Herausgekommen ist ein Kompromiss, der die Interessen der Wirtschaft völlig überbewertet. Es hat sich ein völlig falsches Narrativ durchgesetzt: Barrierefreiheit ist Gift für die Wirtschaft. Das Gegenteil ist der Fall.“

Auch SPD stimmt zu

Das Echo auf das Gesetz war verheerend. Der Sozialverband VdK sieht „dingend Nachbesserungsbedarf“. Der Verband der Schwerbehindertenvertretungen des Bundes (VSV) sieht „erhebliche Durchsetzungslücken“. Der Verein Ability Watch konstatiert: „Dieser Entwurf bewahrt nicht Menschen vor Diskriminierung, sondern Unternehmen vor der Barrierefreiheit.“

Das Kabinett hat den Gesetzentwurf trotzdem beschlossen. Bedeutet auch: mit der Zustimmung der SPD. Sonst hätte es gar keine Chance für eine Novelle gegeben, heißt es. „Ich setze meine Hoffnungen jetzt ins parlamentarische Verfahren“, sagt der Beauftragte Dusel. Denn hier gilt nun das Struck’sche Gesetz: Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es hineingekommen ist.

SPD und FDP ringen

In den Fraktionen gibt es durchaus Änderungswünsche. „Wir haben es beim BGG gerade mit einem Gesetzentwurf zu tun, mit dem wir nicht zufrieden sind“, erklärt Heike Heubach, Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen in der SPD-Fraktion. „Er legt fest, dass der private Bereich zu angemessenen Vorkehrungen zum Erreichen der Barrierefreiheit verpflichtet wird. Das finden wir gut. Er legt aber gleichzeitig fest, dass alle baulichen Maßnehmen per se unverhältnismäßig sind. Das widerspricht aus unserer Sicht der UN-Behindertenrechtskonvention und muss im parlamentarischen Verfahren geändert werden.“

Ihr Konterpart bei der Union, der Abgeordnete Wilfried Oellers (CDU), steht hingegen für den angelegten „Dreiklang für Barrierefreiheit im privaten Bereich“: „Die Begrifflichkeit der angemessenen Vorkehrungen, eine Überforderungsklausel und ein finanzielles Förderprogramm. Gerade der letzte Punkt ist wichtig. Umbaumaßnahmen zur Barrierefreiheit sind sehr kostspielig.“

„Wir brauchen dieses Gesetz“

Nachbesserungsbedarf sieht eher in den Klauseln für die Bundesbehörden. „Das Gesetz sieht vor, dass der Bund für seine eigenen Gebäude von Anforderungen und Berichtspflichten befreit wird und bis 2045 statt bis 2035 Zeit für den barrierefreien Umbau bekommt. Gleichzeitig soll der private Sektor stärker in die Pflicht genommen werden. Da stimmt das Verhältnis nicht.“

Der Beauftragte Dusel merkt zumindest an, dass sich das Leben der Menschen nicht in Bundesbehörden, sondern im privaten Bereich abspielt, also zum Beispiel in Wohnungen, Geschäfte, Kinos, Arztpraxen, Büros. Und viele dieser Orte seien bis heute für viele schlicht nicht zugänglich. „Wir haben jahrelang auf Freiwilligkeit und bessere Einsicht gesetzt. Es hat nichts gebracht. Deshalb braucht es jetzt das Gesetz.“

Ins Verfahren kommt Bewegung

Immerhin im parlamentarischen Verfahren gibt es Bewegung. „Die Union hat in der vergangenen Woche dafür gesorgt, dass die erste Lesung des BGG von der Tagesordnung genommen wurde“, sagt die SPD-Politikerin Heubach. „Die Fraktionen von Union und SPD haben sich nun darauf geeinigt, dass es in der ersten Sitzungswoche im Mai beraten wird.“