Ein erfahrener Bundeswehrgeneral soll Deutschland aus dem Corona-Impfchaos führen: Mit der Berufung des Generalmajors Carsten Breuer an die Spitze des neuen Corona-Krisenstabs setzen die Ampel-Parteien auf einen auch im Corona-Krisenmanagement erfahrenen Soldaten.

Der Kommandeur des in Berlin ansässigen Kommandos Territoriale Aufgaben koordiniert bereits seit 2020 die Aufgaben der Bundeswehr in Pandemie-Belangen. Breuer, der an diesem Mittwoch 57 Jahre alt wird,