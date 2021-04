Warum es Kunst in Berlin manchmal schwer hat

Besser kann man es nicht formulieren: „Die sechs Meter hohe, goldfarbene Arbeit scheint sich aus unregelmäßig übereinander liegenden, miteinander verschmelzenden Ovalen säulenartig in die Höhe zu schrauben.“ Die Rede ist von einem neuen Kunstwerk, das diese Woche im Schatten des Reichstags aufgestellt wurde. Den Text hat sich ein Agenturjournalist ausgedacht, der offenbar was von der Sache versteht.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ließ es sich nicht nehmen, das vom Kunstbeirat des Bundestags in Auftrag gegebene Objekt des aus Liverpool stammenden Künstlers Tony Cragg einzuweihen.

Leider fand das Ereignis bei den restlichen Akteuren der Berliner Politik wenig Beachtung, was auch an der prall gefüllten Tagesordnung des Bundestages liegen mochte. Neben Grundrente, Kohleausstieg und Nachtragshaushalt hatte man nicht so die Muße für miteinander verschmelzende Ovale.

Von Waschmaschinen und Fischer-Hütten

Die Bronze-Skulptur, die Fachleute als „biomorph-abstrakt“ bezeichnen, trägt den Titel „Werdendes“. Aber man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass dieser Titel sich nicht im Bewusstsein der Berliner verankern wird. Der Hauptstädter schert sich im Allgemeinen nämlich nicht um das offizielle Gedöns – er tauft um. So wird man in einem Berliner Taxi nie ans Ziel kommen, wenn man zum „Haus der Kulturen der Welt“ will. Um fragende Blicke zu vermeiden, sollte man lieber gleich „Schwangere Auster“ sagen.

Leider gibt es mittlerweile so viele Beispiele der angeblichen Berliner Lust an der respektlosen Neckerei, dass der Verdacht reift, diese seien doch eher der Fantasie der Stadtführer entsprungen. Jedenfalls dürfte man lange suchen, bis man einen Einheimischen findet, der zum Kanzleramt „Waschmaschine“ sagt, wie staunenden Touristen vorgeflunkert wird. Und auch der Name „Fischer-Hütte“ für das Außenministerium zu Zeiten von Außenminister Joschka Fischer ist, naja, eine kleine Aufschneiderei.

Was das neue Kunstwerk am Bundestag betrifft, erging hingegen relativ schnell ein Urteil im Spitznamen des Volkes. Im Social-Media-Kanal Twitter war zu lesen: „Wäre ich Tony Cragg, hätte ich die Skulptur ,Döner mit alles, auch mit scharf’ genannt“, schrieb einer. Widerspruch gab es keinen. So beschlossen.