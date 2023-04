Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der sonst so pulsierenden Stadt Genf herrschen teils gespenstische Leere und der Ausnahmezustand: Joe Biden und Wladimir Putin begegnen sich dort erstmals in ihrer Funktion als Staatschefs. Beide Seiten achten darauf, welche Bilder von dem Gipfel in die Welt gehen.

US-Präsident Joe Biden verzieht keine Miene. Seine Augen bilden dünne Schlitze. Auf der anderen Seite postiert sich der Präsident Russlands, Wladimir Putin. Der Herrscher aus Moskau starrt ebenso ausdruckslos