Das ohnehin restriktive Abtreibungsrecht in Polen wird noch weiter verschärft. Die katholische Kirche und die konservative Regierung sprechen von einem Sieg für das Recht auf Leben. Gegner befürchten dramatische Folgen für Schwangere.

Der Protest Zehntausender Polinnen bei Kundgebungen hat es nicht verhindern können: Das polnische Verfassungsgericht verschärfte am Donnerstag das Abtreibungsrecht in Polen deutlich. Die Richter kippten eine Bestimmung im Familienplanungsgesetz von 1993. Diese gestattete Schwangerschaftsabbrüche, wenn bei einer vorgeburtlichen Untersuchung „mit hoher Wahrscheinlichkeit eine schwere und irreversible Beeinträchtigung des Fötus oder eine unheilbare, das Leben bedrohende Krankheit“ festgestellt wird. Meist geht es hier um die Feststellung, das eine Behinderung wie das Down-Syndrom vorgezeichnet ist.

Damit sind Abtreibungen in Polen künftig nur noch legal, wenn die Gesundheit der Schwangeren in Gefahr ist oder die Schwangerschaft das Ergebnis einer Straftat ist. 2019 fielen fast alle registrierten Abtreibungen laut offizieller Statistik unter das vom Gericht für unzulässig erklärte Kriterium: exakt 1074 von insgesamt 1100. Zum Vergleich: Polen hat 38 Millionen Einwohner, im Jahr 2019 gab es 375.000 Lebendgeburten.

Erzbischof: „Großartige Nachricht“

Der Krakauer Erzbischof Marek Jedraszewski kommentierte die Gerichtsentscheidung mit den Worten: „Man kann sich kaum eine großartigere Nachricht vorstellen.“ Der Vorsitzende der Polnischen Bischofskonferenz, Erzbischof Stanislaw Gadecki, betonte, es sei „unerhört barbarisch, jemandem das Recht auf Leben zu verweigern, besonders wegen seiner Krankheit“. Kinder und ihre Familien müssten Wohlwollen und echte Fürsorge erfahren.

Gegner des Urteils zogen hingegen am Donnerstagabend in Warschau vom Verfassungsgericht zum Sitz der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) und trugen dabei Transparente mit Slogans wie „Es ist meine Gebärmutter“ und „Du hast Blut an der Robe“. Es wird befürchtet, dass Frauen Schwangerschaften ohne die notwendige medizinische Betreuung vornehmen lassen. 900 Ärzte hatten einen entsprechenden Appell veröffentlicht: Das Leben und die Gesundheit schwangerer Frauen würden aufs Spiel gesetzt.

Druck der Konservativen

Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts muss der Gesetzgeber den gekippten Passus des Familienplanungsgesetzes neu formulieren und insbesondere die Strafen für die Frauen festlegen, die sich der Zwangsgeburt widersetzen und illegal einen Abbruch vornehmen lassen. Ob sich in Zukunft Ärzte strafbar machen, wenn sie werdenden Müttern mitteilen, dass ihr Kind schwerstbehindert oder nicht überlebensfähig sein wird, wird ebenfalls Polens Parlament entscheiden müssen. Dort haben seit 2015 die Nationalpopulisten von der regierenden Recht und Gerechtigkeit (PiS) und Nationalisten die absolute Stimmenmehrheit, so dass mit einer strengen Regelung zu rechnen ist. Von ihnen ging auch die Initiative für die Verfassungsprüfung aus. Eine Gruppe von 119 nationalpopulistischen und nationalistischen Abgeordneten hatte den Antrag gestellt.

In Zukunft werden Polinnen aber kein Recht mehr auf eine eigene Entscheidung haben, wenn sie die Diagnose „fehlendes Gehirn“ oder „offenes Rückgrat“ bei ihrem noch im Bauch heranwachsenden Baby bekommen. Die zumeist männlichen Richter stimmten den ebenfalls zumeist männlichen Antragsstellern zu, dass den betroffenen Frauen eine Zwangsgeburt dieser schwerst behinderten Kinder zuzumuten sei. Das Recht auf Leben stehe über dem „psychischen Komfort“ der Frauen.

Proteste angekündigt

Mit 13 zu 15 Stimmen befanden die Richter, dass es sich bei dem Familienplanungsgesetz von 1993 um die „Legalisierung eugenischer Praktiken an noch nicht geborenen Kindern“ handle. Mit diesem Gesetz werde „diesen Kindern“, also den Föten, „die Anerkennung des Schutzes der Menschenwürde“ genommen.

Der Streit um das Abtreibungsrecht in Polen zieht sich schon seit Jahrzehnten hin. Laut einer Umfrage von 2019 war die Hälfte der Bevölkerung zufrieden mit dem Gesetz von 1993, das seinerzeit schon einen Kompromiss darstellte: zwischen den Wünschen der Katholischen Kirche und der liberalen Praxis aus der Zeit des sozialistischen Polens. Borys Budka, einer der Anführer der Bürgerkoalition und Parteichef der Bürgerplattform, sprach nach dem Urteil vom Donnerstag von einem „Tag der Schande“. Die Vizefraktionschefin der Linken, Marcelina Zawisza, blies zum Widerstand: „Fanatiker und Barbaren werden uns nicht foltern! Wenn sie glauben, dass die Pandemie uns aufhalten wird, kennen sie offensichtlich keine Polinnen.“