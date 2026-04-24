Gleich drei Städte in der Pfalz belegen bundesweit Spitzenplätze, wenn es um den Preisanstieg bei Eigenheimen in den vergangenen zehn Jahren geht.

Das zeigt die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der wohnungspolitischen Sprecherin der Linken im Bundestag, Caren Lay, die der RHEINPFALZ vorliegt. „Der Traum vom Eigenheim gerät für immer mehr Menschen in weite Ferne, insbesondere für diejenigen, die nicht geerbt haben“, kommentierte die Bundestagsabgeordnete Lay.

Die Stadt mit den höchsten Preissteigerungen bei Ein- und Zweifamilienhäusern ist Landau mit einem Plus von 169 Prozent. Die Stadt mit den höchsten Preissteigerungen bei Reihenhäusern und Doppelhaushälften ist Frankenthal (plus 189 Prozent). Auf Platz sechs im bundesweiten Vergleich folgt hier Neustadt (plus 93 Prozent). Die Bundesregierung hat für ihre Antwort Daten kreisfreier Städte erhoben aus Kaufpreissammlungen von Gutachterausschüssen und bezieht sich auf entsprechende gebrauchte Immobilien in mittleren Lagen in den Jahren 2015 bis 2024. Der durchschnittliche Preisanstieg bundesweit in dieser Zeit für die beiden Kategorien betrug demnach 63 und 64 Prozent. Bei den absoluten Quadratmeterpreisen liegt Frankenthal auf Platz 2 mit 4820 Euro bei Reihenhäusern und Doppelhaushälften. Darüber liegt nur noch Hamburg mit 5040 Euro pro Quadratmeter bei Ein- und Zweifamilienhäusern.