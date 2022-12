Angst vor dem Blackout: Die Schweiz erwägt als erstes Land Fahrverbote für Elektroautos.

Den Schweizern wird ja manchmal nachgesagt, in allem etwas langsam und gemächlich zu sein. Doch jetzt sind die Eidgenossen vorgeprescht. Um die Stromversorgung in diesem Winter zu gewährleisten, haben sie einen Entwurf für einen Notfall-Stufenplan aufgestellt, der auch vor Elektroautos nicht Halt macht: Bei Eskalationsstufe 3 sollen Besitzer von E-Mobilen diese nur noch für zwingend nötige Fahrten wie für den Arbeitsweg, für Einkäufe oder für Arzt- und Gottesdienstbesuche verwenden dürfen. Laut Medienberichten würde das Fahrverbot immerhin rund 110.000 Autofahrer betreffen.

Vor einem Schnellschuss warnt freilich die Schweizer Autobranche. „Jeder, der jetzt ein Auto kauft oder bestellt, wird mit Wissen über dieses drohende E-Auto-Benutzungsverbot bei Strommangellage wieder einen Benziner oder Diesel wählen“, ärgert sich der Direktor der Importeursvereinigung Auto Schweiz, Andreas Burgener, in der Boulevardzeitung „Blick“. Dabei habe der Strombedarf der E-Autos in der Schweiz 2021 gerade mal 0,4 Prozent am Gesamtbedarf betragen.

Waschen bei maximal 40 Grad

Eigentlich sieht es für die Schweiz nicht schlecht aus mit der Stromversorgung in diesem Winter. Ihr Strom stammt zum Großteil aus Wasserkraft. Aber das Land importiert auch Strom: aus Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien. Und da diese Lieferanten derzeit als zumindest unsicher gelten, fürchten sich unsere Nachbarn vor einem Blackout.

So dürfen schon bei Eskalationsstufe 1 Waschmaschinen nur noch bei maximal 40 Grad laufen. Sessellifte müssen kalt bleiben. Bei Stufe 2 geht es dann unter anderem Netflix-Fans an den Kragen: Videos von Streaming-Diensten dürfen nur noch in der niedrigen SD-Auflösung gezeigt werden. Bei Stufe 3 sind Streaming-Dienste „zu Unterhaltungszwecken“ komplett verboten, ebenso der Betrieb von DVD-Playern und Spielekonsolen.

Höchsttempo 100

Dagegen wirkt der deutsche Energiesparplan geradezu lässig: So dürfen etwa private Pools nicht mehr mit Gas oder Strom beheizt werden, in Büros soll man es auch mal bei 19 Grad aushalten.

Und während hierzulande noch leidenschaftlich über ein Tempolimit gestritten wird, soll auf Schweizer Autobahnen in einer Strommangellage das Höchsttempo 100 gelten – da stimmt es also wieder, das Bild von den langsamen Schweizern. Dabei dürfen Autos in der Alpenrepublik schon jetzt nicht schneller als 120 Kilometer pro Stunde fahren.