In der Jugendorganisation von Giorgia Melonis postfaschistischer Partei Fratelli d’Italia feiern Mussolini-Begeisterung, Rassismus, Antisemitismus und Nazi-Sympathien Urständ. Die Regierungschefin kommt zunehmend unter Druck.

Dass es in der „Gioventù Nazionale“ von Rechtsextremisten nur so wimmelt, ist in Italien seit Jahren ein offenes Geheimnis. Nun hat aber das Online-Newsportal „fanpage.it“ mit