Der Glaube an den gekreuzigten Gott verbindet uns mit Christen in aller Welt. Und er fordert Solidarität mit all denen, die ihr Kreuz zu tragen haben.

Es ist schon einige Jahre her. Wir hatten Besuch vom anderen Anfang der Welt. Eine kleine Delegation der Evangelischen Kirche im Lande Papua war zu Gast in der Pfalz, und auch in meiner damaligen Gemeinde hatten wir zwei Gäste aufgenommen. An einem freien Nachmittag saßen Bapak Karel und ich auf der Terrasse des Pfarrhauses und unterhielten uns.

Karel war Evangelist in einer weit entlegenen Region in den Mangroven-Sümpfen Westpapuas. Er sagte: „Was in aller Welt verbindet uns miteinander?“ Und er gab sich selbst die Antwort: „Nichts. Unsere Leben sind so vollkommen unterschiedlich. Nur diese eine Sache haben wir gemeinsam: unseren Glauben.“

Ich habe oft an Karel gedacht. An seine Worte. Obwohl er kein ausgebildeter Theologe war, hatte er eine Dimension des christlichen Glaubens verinnerlicht, die mich staunen ließ. In meinem Alltag geht mir diese weltweite Dimension unseres Glaubens leicht verloren. Zu sehr bin ich fixiert auf die Untergangsszenarien, die gesellschaftlich, aber auch innerhalb der Kirche ausgemalt werden. Wie gut tut es da, einer Kirche und Menschen zu begegnen, die eine ganz andere Perspektive haben.

Der Glaube an den gekreuzigten Gott verbindet uns. Auch wenn die Anzahl der Christinnen und Christen bei uns rückläufig ist, bedeutet das nicht das Ende des Glaubens. Wir dürfen uns in unserer herausfordernden Situation der Solidarität unserer Geschwister rund um den Erdball gewiss sein. Ebenso, wie wir mit ihnen solidarisch sind.

Der gekreuzigte Gott ruft mich als Christenmensch in die Verantwortung für die Welt und die Menschen. Sein Leiden soll mich solidarisch machen mit all jenen, die ihr Kreuz zu tragen haben. Das können die Menschen in Westpapua sein, wo es Menschenrechtsverletzungen gibt; wo Schulen in entlegenen Gebieten nur schwer zu erreichen sind; wo Gesundheitsversorgung Glückssache ist. Es können aber auch Menschen in meiner Umgebung sein. Geflüchtete und Gestrandete, Traurige und Hoffnungslose. All jene, die das Leben herausfordert. Die Botschaft vom Kreuz ist: Du bist nicht allein. Da ist einer, der mit dir leidet und der an deiner Seite ist. Als Christinnen und Christen bezeugen wir den Gekreuzigten mit unserem Einsatz für das Leben.

Bapak Karel ist mittlerweile gestorben. Er hat sein Leben eingesetzt, um Menschen mit der Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Gott zu erreichen. Weil er wusste, dass sie weltweit Geschwister gewinnen, wenn sie diesem Gott vertrauen.

Zur Person

Christoph Krauth ist evangelischer Pfarrer in Kaiserslautern-Erfenbach und war als Vikar in Westpapua

.