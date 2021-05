Die Hisbollah im Libanon, Syrien und der Iran geben sich als „Achse des Widerstands“ aufseiten der Palästinenser. Aber trotz aller aggressiven Rhetorik spricht auch einiges dafür, dass Israels Feinde in der Region lieber keine direkte Konfrontation riskieren.

Die Spannungen im Nahen Osten wachsen auch außerhalb von Jerusalem und dem Gazastreifen: An der Grenze zum Libanon im Norden Israels wehrten israelische Truppen am Wochenende mit Gummigeschossen und Tränengas mehrere hundert Demonstranten ab, die über die Grenzmauer klettern wollten. Am Freitag erschossen israelische Soldaten einen Kämpfer der libanesischen Hisbollah-Miliz. Auch er wollte über die Grenze nach Israel.

Ein neuer Krieg in Nahost könnte die sogenannte „Achse des Widerstandes“ auf den Plan rufen. So nennt der Iran sein Anti-Israel-Bündnis mit Syrien, mit der Hamas und der libanesischen Hisbollah. Die Hamas bekämpft Israel von Gaza aus – die anderen Mitglieder der „Achse“ könnten den jüdischen Staat von Norden und von Osten aus unter Druck setzen – oder sogar eine neue Front eröffnen.

Kriegserfahrene Miliz

Die Hisbollah, die wie die Hamas von den USA und der EU als Terrorgruppe eingestuft wird, hat viel Erfahrung mit Kriegen gegen Israel. Die in den 1980er Jahren vom Iran gegründete Schiiten-Miliz hat mit Unterstützung aus Teheran eine gut ausgebildete Streitmacht und ein großes Waffenarsenal aufgebaut. Israel schätzt die Hisbollah als mächtigsten Gegner im unmittelbaren Ausland ein. Im Jahr 2000 vertrieben die Hisbollah-Kämpfer die israelische Armee aus dem Süden Libanons. Der bisher letzte Krieg zwischen beiden Seiten im Sommer 2006 endete, ohne dass Israel die Militärmacht der Hisbollah zerstören konnte. An die 2000 Menschen kamen um, etwa 1200 waren Zivilisten.

Heute verfügt die Hisbollah, die auch im Syrienkrieg involviert ist, geschätzt über mehr als 20.000 Kämpfer. Wie die sunnitische Hamas verlässt sich die schiitische Miliz zudem auf Raketen, deren Anzahl auf mehrere zehntausend geschätzt wird. Einige haben eine Reichweite von mehr als 500 Kilometern und können große Teile des israelischen Staatsgebietes erreichen, darunter Jerusalem und Tel Aviv.

Der Iran selber verfügt ohnehin über viele Raketen, mit denen er Israel treffen könnte. Politiker und Generäle der Islamischen Republik beschwören immer wieder, es sei ihr Ziel, den jüdischen Staat von der Landkarte zu tilgen.

Raketentransporte über Syrien

Die Hisbollah wird über Syrien aus Iran mit Gerät versorgt – trotz Dutzender Interventionen der israelischen Luftwaffe. Im Südwesten Syriens haben die Iraner in der Nähe der Grenze zu Israel zudem mehrere tausend Kämpfer zusammengezogen. Mithilfe pro-iranischer Gruppen aus dem Irak und Afghanistan will Teheran in Syrien eine militärische Infrastruktur aufbauen, um Raketen für den Einsatz gegen Israel herstellen zu können.

Eine lokale Produktion wäre für den Iran effizienter als Raketen-Transporte über Land oder per Luft, die von Israels Luftwaffe abgefangen werden können. Die israelischen Streitkräfte schossen nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mehr als 500 Raketen auf Ziele in Syrien ab.

Die Drohungen aus Teheran werden in der aktuellen Gazakrise wieder lauter. Der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden hat am Sonntag den Palästinensern seine Unterstützung im Kampf gegen Israels „Verbrechen“ zugesichert. Der Iran stehe „an der Seite der Nation von Palästina“ und verurteile Israel für sein Handeln „gegen alle internationalen Gesetze und Konventionen“, sagte Brigadegeneral Ismail Kaani dem Hamas-Führer Ismail Hanijeh in einem Telefonat, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Sonntag berichtete.

Libanon ohnehin instabil

Doch die „Achse des Widerstandes“ weiß, wie riskant ein Angriff auf Israel wäre. Der jüdische Staat hat dank amerikanischer und eigener Technik die modernsten Streitkräfte des ganzen Nahen Ostens. Die israelische Armee hat ihre Überlegenheit im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte schon häufig bewiesen. Gerade für die Hisbollah ist das Risiko besonders groß: Der Libanon befindet sich ohnehin schon im wirtschaftlichen Sturzflug. Die Folgen der Coronakrise und der Entwertung der libanesischen Währung beuteln das Land.

Auch verhandeln Hisbollahs Paten im Iran derzeit mit den USA und seit kurzem auch mit dem regionalen Rivalen Saudi-Arabien. Ein Krieg gegen Israel würden diese politischen Fortschritte zunichte machen. Direkte Angriffe des Iran auf Israel würden sicherlich die USA auf den Plan rufen – ein solcher Konflikt könnte für das Regime in Teheran leicht zum Selbstmordkommando werden.

Was die Lage aber noch explosiver macht: Im Iran ist gerade Wahlkampf. Die Hardliner wollen das Präsidentenamt erobern. Amtsinhaber Hassan Ruhani, der zumindest für Gespräche mit den USA eintritt, kann nicht mehr kandidieren.

Leitartikel zur Rolle der USA in Nahost