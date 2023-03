Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Umstände des Absturzes der US-Drohne über dem Schwarzen Meer geben Anlass zur Sorge.

Es ist immer heikel, wenn sich das russische und das US-amerikanische Militär ins Gehege kommen. In einer so spannungsgeladenen Zeit wie der aktuellen gilt das umso mehr. Dass am Dienstag eine US-Drohne nach einer Begegnung mit zwei russischen Kampfjets ins Schwarze Meer stürzte,