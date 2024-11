Die Ampel steht am Abgrund – mal wieder. Dieses Mal ist es so ernst wie noch nie zuvor. FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner fordert grundlegende Änderungen in der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Hält die Koalition? Und was passiert, wenn nicht? Mögliche Szenarien.

Neuwahl

Der Ruf nach einer Neuwahl stünde sofort im Raum, falls die Regierung zerbricht. Bei SPD