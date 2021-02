Die Ministerpräsidenten der an Frankreich grenzenden Länderprüfen neue Kontrollen, um die Verbreitung mutierter Coronaviren einzudämmen. Bayerns Regierung warnt derweil mit Blick auf Tirol vor einem zweiten Ischgl.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie derzeit gegen die Schließung von Grenzen zu den Nachbarländern ausgesprochen. „Wir wollen nicht, dass die Grenzen wieder geschlossen werden, sondern wir wollen gemeinsam managen, dass wir es schaffen, die Pandemie zu bewältigen“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. Man sei in engem Austausch mit den Nachbarländern Frankreich, Luxemburg und Belgien und berate sich über das gemeinsame Vorgehen.

Mit großer Sorge beobachten französische Mediziner die rasante Ausbreitung von Corona-Infektionen im Département Moselle in Lothringen. Besonders alarmierend ist, dass in der Region unmittelbar an der Grenze zum Saarland innerhalb der vergangenen vier Tage rund 300 Fälle identifiziert worden sind, die auf die hochansteckende brasilianische und die südafrikanische Variante zurückgehen. „Die Situation ist seit einigen Tagen sehr schwierig“, sagte Jean Rottner, konservativer Präsident der Region Grand-Est. „Die Inzidenz liegt inzwischen bei 400 Fällen, mit einer starken Zunahme bei jungen Menschen.“ Zuvor hatte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) von möglichen Grenzkontrollen wie im vergangenen Frühjahr gesprochen.

Die Sicherheit steht oben

Die ab Sonntag geplanten Grenzkontrollen zu Tschechien und Tirol sind nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wegen der zusätzlichen Gefahr durch Corona-Mutationen unverzichtbar. „Wir sind für ein freies Europa“, aber in der Pandemie müsse die Sicherheit oben stehen, sagte Söder am Freitag. Der Schutz der Grenzen und ein Einreiseverbot für Menschen ohne negativen Corona-Test sei eine ganz entscheidende Schutzmaßnahme. „Einmal Ischgl reicht – lieber an dieser Stelle auf Nummer sicher gehen“, betonte Söder, der damit auf die europaweite Verbreitung des Virus im vergangenen Jahr durch Rückkehrer aus dem Skiurlaub in Österreich anspielte.

Angesichts der neuen Einreisebeschränkungen hat die EU-Kommission Deutschland nochmals dazu aufgefordert, Ausnahmen insbesondere für Pendler zu gewähren. Ein Sprecher der Behörde erinnerte am Freitag daran, dass die EU-Staaten sich erst kürzlich auf gemeinsame Empfehlungen für das Reisen in Corona-Zeiten geeinigt hätten. Man erwarte, dass alle Länder danach handelten. Grenzschließungen und pauschale Reiseverbote sollten vermieden werden.