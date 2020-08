Politiker und andere veröffentlichen RHEINPFALZ-Inhalte bei Facebook – wir wehren uns.

Liebe Leserinnen und Leser, haben Sie schon einmal etwas gestohlen? Nun ja, falls Sie in Kindertagen mal dem Reiz verfallen sind, wahrscheinlich ist es Ihnen heute noch unangenehm. Zumindest geht es mir so, und die Einzelheiten erspare ich Ihnen. Nur so viel, die Konfrontation mit meinem Vater wäre nicht besonders angenehm gewesen, hätte man mich damals erwischt. Diebstahl, das versuche ich auch meinen Kindern beizubringen, lohnt sich nicht. Nun weiß jedes Kind, dass man im Supermarkt nichts in die Tasche stecken darf. Im Internet und besonders bei Facebook ist das Unrechtsbewusstsein allerdings nur gering ausgeprägt. Die Online-Redaktion der RHEINPFALZ hat in den vergangenen Wochen etwa 100 Facebook-Nutzer und Seitenbetreiber angeschrieben, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie gegen geltendes Recht verstoßen. Gegen das Urheberrecht.

„Das wusste ich nicht“ hören wir oft

Das ist ebenso wenig ein Kavaliersdelikt wie der Diebstahl im Supermarkt. Es ist schlichtweg untersagt, Artikel aus der Zeitung, also auch diesen hier, abzufotografieren und zum Beispiel bei Facebook zu veröffentlichen. Trotzdem wird es gemacht. Besonders ärgerlich: Viele Kommunal-, Landes-, und Bundespolitiker machen es regelmäßig. Also die, die im vergangenen Jahr noch über das Urheberrecht diskutiert haben, brechen es. Die Antworten, wenn man sie damit konfrontiert, sind erschreckend. „Das wusste ich nicht“, heißt es zu 99 Prozent. Und natürlich werde der Beitrag gelöscht. Ärgerlich ist das für uns trotzdem, haben doch gerade Politiker eine Vorbildfunktion und müssten die Gesetze kennen, die sie mitunter selbst verabschieden.

In der Regel belassen wir es bei der Ermahnung und diskutieren mit ihnen darüber, warum es verboten ist. Wir sollten uns doch freuen, dass man Werbung für uns mache, ist das häufigste Argument. Heißt, ich gehe demnächst in eine Bäckerei, stehle 100 Brötchen und verteile sie auf dem Marktplatz. Wenn der Bäcker kommt, sage ich ihm, er solle sich doch freuen, das sei doch Werbung für seine guten Brötchen. Sie merken selbst, die Argumentation, es sei gute Werbung, hinkt.

Verlinken ist erlaubt

Unsere Abonnenten zahlen jeden Monat für ihre Zeitung und/oder dafür, dass sie unsere Artikel auf rheinpfalz.de lesen können. Warum sollten wir akzeptieren, dass andere sie einfach verschenken?

Im Falle eines AfD-Abgeordneten, der auf unsere Hinweise bereits mehrfach nicht reagiert hat, haben wir nun erstmals unseren Anwalt beauftragt. Die rechtliche Situation ist eindeutig, der Abgeordnete wird zahlen müssen. Je nachdem, wie und ob er einlenkt, kann das vierstellig werden. Dabei ist es eigentlich so einfach. Eine sogenannte Verlinkung von Artikeln auf rheinpfalz.de ist erlaubt. Das bedeutet, der Nutzer klickt auf den Link und landet auf unserer Homepage. Dort kann er sich als Abonnent einloggen oder einen Tagespass kaufen, um den Beitrag zu lesen. Manche Beiträge sind sogar frei verfügbar.

Post vom Anwalt

Verboten ist, Artikel abzufotografieren oder den Text zu kopieren und 1:1 auf seine Webseite oder den eigenen Facebook-Auftritt zu stellen. Wir sind nicht mehr bereit, diesen Diebstahl hinzunehmen. Falls jemand Interesse hat, einen Artikel von uns zu übernehmen, gibt es legale Mittel, die wir gerne erläutern. Gegen einen geringen Betrag ist es so zum Beispiel möglich, das eigene Firmenporträt, das in der RHEINPFALZ stand, auch auf seiner Unternehmenswebseite zu veröffentlichen. Zeitgenossen wie der besagte AfD-Abgeordnete werden in Zukunft ohne langes Zögern Post von unserem Anwalt bekommen, inklusive Unterlassungserklärung und dementsprechender Rechnung.

Mehr als 150 Redakteure arbeiten bei der RHEINPFALZ, um für unsere Leser zu recherchieren und zu schreiben. Niemand hat das Recht, ihre Arbeit zu stehlen.