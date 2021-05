Das Rätsel, wie Corona auch in der abgeschotteten nordkoreanischen Diktatur ausbrechen konnte, scheint gelöst zu sein.

Ausnahmsweise hat Kim Jong Un Recht. Die Behauptung des nordkoreanischen Machthabers scheint sich zu bestätigen. Ein illegaler Grenzgänger brachte offenbar unwissentlich das Coronavirus von Süd- nach Nordkorea. Das Militär in Seoul bestätigte inzwischen, dass am Sonntagmorgen ein Mann durch einen Kanaltunnel gekrochen ist und, ohne entdeckt zu werden, die scharf bewachte Demarkationslinie am 38. Breitengrad überwunden hat. Sein Name wird von den südkoreanischen Behörden mit Kim Geum Hyok, sein Alter mit 21 Jahren angegeben.

Die Geschichte hinter dieser mysteriösen Flucht ist bizarr, denn dieser Mann ist angeblich ein doppelter Überläufer. Vor drei Jahren will er vom Norden aus unter Stacheldraht hindurchgekrochen sein, Minenfelder unbeschadet durchquert und in der Nacht mit einer aus angeschwemmtem Plastikmüll selbst gebastelten Schwimmweste einen Grenzfluss überwunden haben. „Immer dem Licht entgegen, das ihm vom südkoreanischen Ufer den Weg aufzeigte“, wie er berichtete. Sieben Stunden soll die abenteuerliche Flucht gedauert haben – und keiner der schwer bewaffneten Grenzposten auf beiden Seiten habe etwas bemerkt. So schildert er es jedenfalls in einem Youtube-Interview.

Niemand mit dem „Ausreißer“ glücklich

Der gewählte Weg ist äußerst ungewöhnlich, denn beinahe alle der bisher rund 33.000 Überläufer aus Nordkorea kamen über Fluchtpfade in China oder Südostasien. Und so gut wie keiner von ihnen kehrte freiwillig in das kommunistische Reich zurück. Aber mit der Republikflucht von Kim Geum Hyok wurde niemand so richtig glücklich – der „Ausreißer“, wie ihn Nordkorea nennt, nicht und auch nicht das südkoreanische Ministerium für Wiedervereinigung, das sich der Nord-Flüchtlinge in der Regel annimmt. Aus einem eigentlich verpflichtenden staatlichen Ausbildungsprogramm für Neuankömmlinge stieg der Überläufer recht bald aus. Die Behörden in Seoul schöpften irgendwann den Verdacht, dass es sich möglicherweise um einen vom Kim-Regime entsandten Spion handeln könnte.

Was seit seinem neuerlichen Grenzübertritt mit Kim Geum Hyok geschah, weiß wohl nur die Pjöngjanger Geheimpolizei. Möglicherweise hat sich der neuerliche Überläufer zu seiner in Kaesong lebenden Familie durchgeschlagen – und dort das Coronavirus verbreitet.