Donald Trump wollte den Iran schwächen und den Nahen Osten neu ordnen. Stattdessen hat sein Krieg Teheran gestärkt.

Die USA sind nicht nur die Verlierer des Iran-Kriegs, sondern auch der Übereinkunft, die den Krieg beenden soll. Das iranische Regime, das noch beim Volksaufstand im Januar mit dem Rücken an der Wand stand, feiert einen der größten Siege seiner Geschichte. Donald Trump war mit dem Ziel „Make Iran Great Again“ in den Krieg gegen die Islamische Republik gezogen und wollte den Nahen Osten neu ordnen. Beide Ziele hat er erreicht – aber ganz anders, als er sich das vorgestellt hatte.

Die Führung der theokratischen Diktatur im Iran ist heute radikaler als je zuvor. Sie profitiert von einer konzeptlosen US-Politik, die viel prahlt, wenig plant und am Ende den Mullahs weit entgegenkam, um den Konflikt beenden zu können.

Für die jetzt beschlossenen Atomverhandlungen mit dem Iran hätte Trump keinen Krieg gebraucht. Die Straße von Hormus war vor dem Krieg für alle Schiffe offen, dürfte jetzt aber dauerhaft unter iranischer Kontrolle bleiben. Gespräche über Begrenzungen für das iranische Raketenprogramm und ein Ende der iranischen Unterstützung für Gruppen wie die Hisbollah im Libanon wird es nicht geben. Trotzdem erhält der Iran viel Geld aus Ölexporten und bisher eingefrorenen Auslandsguthaben.

Die Islamische Republik hat im Krieg gegen USA und Israel – zwei Länder mit den modernsten Streitkräften der Welt – ihre militärische Stärke bewiesen und kann nun darangehen, ihre Wirtschaft zu modernisieren. Ein Land mit 90 Millionen Menschen, riesigen Öl- und Gasvorräten und einem nach wie vor großen Raketenarsenal legt die Fesseln internationaler Sanktionen ab.

Zum ersten Mal seit seiner Gründung vor fast 50 Jahren wird der schiitische Gottesstaat als führende Militär- und Wirtschaftsmacht sein volles Potenzial in der Region ausspielen können. Arabische Staaten beeilen sich, ihre Feindschaft mit Teheran für beendet zu erklären. Nach dem Krieg ist nicht mehr der Iran isoliert, sondern Israel. Viele arabische Politiker betrachten Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ohnehin als gefährlichen Störer.

Die amerikanisch-iranische Rahmenvereinbarung räumt die Gefahr eines neuen Krieges nicht aus, vor allem wenn die Atomverhandlungen scheitern sollten. Doch das Regime hat selbst massive Bombardements der USA überstanden; Trump wird nicht ohne weiteres noch einmal angreifen. Zumindest vorerst sitzt die Führung fest im Sattel.

Nicht die US-Luftwaffe, sondern die eigene Bevölkerung ist ab sofort die größte Herausforderung für die theokratische Diktatur. Das iranische Regierungssystem und seine Vertreter sind auf innen- und außenpolitische Krisen vorbereitet, aber sie haben keine Antworten für Bürger, die mehr Rechte und weniger Gängelung fordern.

Das Regime gewinnt durch seine Erfolge in Trumps Krieg erst einmal Zeit. Auch sind die Militärs, die weniger Wert auf religiöse Normen legen als die Ajatollahs, durch den Krieg in der iranischen Führung mächtiger geworden. Eine Lockerung der Kopftuchpflicht oder anderer Regeln ist deshalb denkbar. Auf Dauer wird das aber nicht reichen. Die große Schwäche des Iran nach dem Krieg ist das verknöcherte theokratische System, das nicht für die Moderne gemacht ist. Das könnte langfristig zum Sturz des Regimes führen.