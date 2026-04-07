Kurz vor Ablauf von US-Präsident Trumps Frist taucht eine mögliche Lösung im Streit um die Straße von Hormus auf: Der Iran will die Meerenge zusammen mit dem Oman verwalten.

Kurz vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran zeichnet sich eine mögliche Lösung im Streit um die Straße von Hormus ab. Der Iran verhandelt mit dem Nachbarn und Hormus-Anrainer Oman über eine gemeinsame Verwaltung der weltwirtschaftlich wichtigen Meerenge, wie offiziell bestätigt wurde.

Die Regierung des Sultanats Oman bestätigte Verhandlungen mit dem Iran über eine gemeinsame Verwaltung der Straße von Hormus. In den Gesprächen mit Teheran gehe es um eine störungsfreie Passage von Schiffen durch die Meeresstraße, erklärte der Oman. Vor der iranischen Blockade wurden täglich 20 Millionen Barrel Öl – ein Fünftel des weltweiten Bedarfs – in Tankern durch die Meerenge transportiert. Oman liegt am südlichen Ufer der Meerenge, der Iran am nördlichen.

Eine Einigung auf eine gemeinsame Verwaltung zwischen dem Iran und dem US-Partner Oman könnte es Präsident Trump ermöglichen, die Freigabe des Schiffsverkehrs als Erfolg des US-Drucks zu präsentieren. Der Iran würde sich Einfluss auf den Tankerverkehr bewahren. Einzelheiten einer möglichen iranisch-omanischen Einigung waren am Dienstag nicht bekannt. Trump besteht bisher auf einer ungehinderten Durchfahrt aller Schiffe durch die Meerenge. Der Iran lässt derzeit nur die Schiffe von Staaten durch, die von Teheran nicht zum Lager der Kriegsgegner gezählt werden.

Mautgebühren für Schiffe

Zudem erhebt der Iran laut Medienberichten hohe Mautgebühren für die Durchfahrt und will diese für die Zeit nach dem Krieg gesetzlich festschreiben lassen, um die Reparatur von Kriegsschäden zu finanzieren. Die Maut für Tanker und andere Schiffe gehört nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zu den iranischen Forderungen für ein Ende des Krieges. Der Iran will sich die Einnahmen mit dem Oman teilen.

Donald Trump bezeichnete die neuesten iranischen Vorschläge als bedeutend, aber nicht ausreichend. Vermittler bemühten sich am Dienstag in einem Wettlauf gegen die Zeit, den Krieg vor der Trump gesetzten Frist zu beenden.

Denn Trump droht mit der „kompletten Zerstörung“ von Brücken und Kraftwerken im Iran ab 2 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit am Mittwoch, wenn Teheran bis dahin die Blockade des Tankerverkehrs durch die Straße von Hormus nicht aufgegeben hat. Innerhalb weniger Stunden werde der Iran bei den Bombardements seine Infrastruktur unwiederbringlich verlieren, sagte Trump am Montagabend. Einwände, diese Angriffe seien Kriegsverbrechen, wischte er vom Tisch. Er habe „überhaupt keine“ Bedenken, sagte er.

Der Iran will auf die angedrohten US-Angriffe mit ausgeweiteten Vergeltungsschlägen gegen die arabischen Golf-Staaten reagieren, was die Ölpreise weiter hochtreiben und den weltwirtschaftlichen Schaden des Krieges vergrößern könnte. Auch zivile Ziele würden bei den Vergeltungsangriffen bombardiert, kündigte die iranische Revolutionsgarde an. Schon am Dienstag eskalierten die amerikanisch-israelischen Angriffe im Iran und die iranischen Luftschläge am Golf. Der Iran meldete Angriffe auf Flughäfen, Brücken und Fabriken. Israel warnte die Iraner, sie sollten sich von Zügen und Bahnhöfen fernhalten.

Vermittlungsversuche stocken

Pakistan bemüht sich derweil zusammen mit Ägypten und der Türkei, die neue Eskalation zu stoppen. Diese Bemühungen seien nun in einer „kritischen“ Phase, erklärte der iranische Botschafter in Islamabad, Reza Amiri Moghadam, am Dienstag. Pakistanische Diplomaten hatten den USA am Montag einen Zehn-Punkte-Vorschlag aus Teheran weitergeleitet, der von Trump als Fortschritt begrüßt wurde. Der Plan reiche aber noch nicht aus, sagte der US-Präsident.

Zuvor hatte der Iran den Vorschlag für eine 45-tägige Feuerpause abgelehnt. Teheran befürchtet, dass USA und Israel die Waffenruhe nutzen könnten, um neue Angriffswellen vorzubereiten. Laut Berichten iranischer und amerikanischer Medien enthalten die zehn Punkte des Teheraner Plans die Forderungen nach einem sofortigen Ende des Krieges und nach Garantien gegen eine Wiederaufnahme des Konflikts sowie einen Vorschlag für die Zukunft des Tankertransits durch die Straße von Hormus.

Der frühere iranische Diplomat Amir Mousawi sagte der „New York Times“, Teheran wolle, dass der US-Kongress und die UN die geforderte Nichtangriffsgarantie aussprechen sollten, weil der Iran der Trump-Regierung nicht traue.