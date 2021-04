Der Besuch des griechischen Außenministers in der Türkei solltedie so schwierigen Beziehungen der beiden Nato-Staaten entspannen. Stattdessen hat sich der Zwist um Seerechte wieder verschärft.

Nikos Dendias knurrte der Magen. Er hoffe, es bleibe bei der Essenseinladung, sagte der griechische Außenminister zu seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu, nachdem sich die beiden in Ankara eine halbe Stunde lang vor laufenden Kameras gestritten hatten. „Ich habe nämlich einen Riesenhunger“, fügte Dendias hinzu.

Einen Gast hungrig heimzuschicken – so weit ging Cavusoglu nicht. Doch das gemeinsame Essen zum Fastenbrechen im Ramadan konnte den Tag nicht mehr retten. Der Besuch von Dendias sollte nach den Spannungen wegen der Gasvorräte im östlichen Mittelmeer im vergangenen Jahr die „positive Agenda“ voranbringen, mit der die EU ihre Beziehungen zur Türkei reparieren will. Doch zehn Tage nach dem „Sofagate“-Besuch der EU-Spitze in Ankara scheiterte ein weiterer Versuch der Europäer, ihr Verhältnis zur Türkei zu reparieren.

Beim Besuch von Dendias ging zunächst alles nach Plan. Der Minister wurde in Ankara von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan empfangen und sprach dann mit Cavusoglu über die vielen Probleme zwischen den verfeindeten Nachbarn und Nato-Partnern. Auch zu Beginn der gemeinsamen Pressekonferenz schien alles noch in Ordnung. Noch in diesem Monat wolle er sich in Genf mit seinem „Freund Nikos“ zu Gesprächen über den Zypern-Konflikt treffen, sagte Cavusoglu.

Halbstündiges Wortgefecht

Doch dann war es mit den Freundlichkeiten vorbei, auch wenn sich Cavusoglu und Dendias schon seit fast 20 Jahren aus gemeinsamen Zeiten in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates kennen. Die folgenden 30 Minuten machten deutlich, wie unversöhnlich Griechenland und die Türkei sind. Dendias kritisierte die Entsendung türkischer Schiffe zur Suche nach Erdgas in Teilen des östlichen Mittelmeeres, die von Griechenland und Zypern beansprucht werden; dieser Streit hatte im vergangenen Jahr zu Konfrontationen zwischen griechischen und türkischen Kriegsschiffen geführt. Wenn die Türkei weiter griechisches Hoheitsgebiet verletze, werde die EU Sanktionen verhängen, warnte Dendias.

Der griechische Minister warf seinen Gastgebern vor, im östlichen Mittelmeer gegen internationales Seerecht zu handeln. Ankara habe zudem 400 Mal Kampfjets über griechische Ägäis-Inseln fliegen lassen. „Mevlüt“, sagte der griechische Minister mit erhobenem Zeigefinger, „über griechisches Territorium!“ Dendias erinnerte zudem daran, dass die türkische Regierung im vergangenen Jahr vorübergehend die Landgrenze mit Griechenland für Flüchtlinge geöffnet hatte. „Die Türkei sollte nicht versuchen, Griechenland zu belehren“, sagte er. All das höre Cavusoglu bestimmt nicht zum ersten Mal, fügte er hinzu.

„Das kann ich nicht hinnehmen“

Cavusoglu lächelte die Schelte seines Gastes zunächst weg, doch dann verdunkelte sich seine Miene zusehends. Dendias habe inakzeptable Vorwürfe in die Welt gesetzt, sagte er. Die Türkei habe keine griechischen Hoheitsrechte verletzt, sondern lediglich die eigenen Rechte verteidigt, setzte er mit Blick auf das östliche Mittelmeer hinzu. Griechenland halte der Türkei immer Vorträge über Demokratie und Rechtsstaat, missachte aber die Rechte der türkischen Minderheit im eigenen Land. Cavusoglu kritisierte zudem, Griechenland schicke widerrechtlich Flüchtlinge von den Ägäis-Inseln in die Türkei zurück.

Dendias wolle mit seinem Auftritt bei der Pressekonferenz offenbar das heimische Publikum erfreuen, beschwerte sich Cavusoglu. „Das kann ich nicht hinnehmen.“ Griechenland solle sich entscheiden, ob es mit der Türkei reden oder weiter streiten wolle. Schließlich verließen beide Politiker das Podium gemeinsam.