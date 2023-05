Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In deutschen Gesundheitsämtern summt und piept es in der Krise im Minutentakt. Übermittelt werden Listen mit Kontaktpersonen, Testergebnisse und Meldungen aus anderen Gesundheitsämtern mit dem Faxgerät. Von digitaler Echtzeiterfassung sind die Behörden weit entfernt – und von Glasfaseranschlüssen kann oft nur geträumt werden. Auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen sind wir noch nicht ganz so weit wie erhofft.

Bei der Digitalisierung hakt es in Deutschland immer noch an vielen Ecken und Enden. Die Pandemie war dabei wie ein Brennglas und hat gezeigt, an welchen Stellen es besonders schmerzt.