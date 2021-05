Die Parteien sollten auch digital über ihre Vorsitzenden entscheiden können. Es darf aber nur die Ausnahme sein. Die Demokratie braucht die unmittelbare Debatte.

Die deutschen Parteien verharren in der Corona-Warteschleife. Die Pandemie wirbelt die politische Personalplanung durcheinander. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bleibt länger als geplant im Amt, genauso geht es den Linke-Chefs Katja Kipping und Bernd Riexinger.

Um den Staffelstab an eine neue Parteispitze zu überreichen, sind die Möglichkeiten jedoch begrenzt. Zwar ist die längere Amtszeit der amtierenden Parteichefs rechtlich durch das Corona-Gesetz gedeckt, doch es befällt die Basis das ungute Gefühl, dass dies nur eine unbefriedigende Notlösung ist.

Ein Parteitag hat seine eigene Atmosphäre

Der geplante Neustart der beiden Parteien vor dem Superwahljahr soll – sofern Corona sie dazu zwingt – Anfang nächsten Jahres anders über die Bühne gehen als gewohnt. Diskutiert wird über dezentrale Parteitage an verschiedenen Standorten oder auch über einen digitalen Parteitag mit Videoauftritten und anschließender Briefwahl. Demokratie im Online-Modus – ist das die Zukunft?

Ein virtueller Parteitag mag technisch kein Problem sein. Er vermag auch die wichtigsten Argumente der Protagonisten zu transportieren und zu einer legitimen Wahl führen. Doch nur weil digital zeitgemäß ist, sollte man nicht zu dieser Möglichkeit greifen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Denn ein Parteitag, das weiß jeder Teilnehmer, hat seine eigenen ungeschriebenen Regeln, seine eigene Atmosphäre. Wer eine Partei führen will, muss in den Menschen die Begeisterung für politische Ideale entfachen. Wer eine gute Rede zu halten versteht, kann Gefühle und Stimmungen auslösen.

Emotional aufwühlende Parteitage

Emotional aufwühlende Parteitage kennt jeder. Der Parteitag, bei dem Oskar Lafontaine 1995 in Mannheim SPD-Chef Rudolf Scharping vom Thron stieß, löst bei denen, die dabei waren, noch heute Gänsehaut aus. Lafontaines Rede bezog ihre Wirkung einzig aus der Art des Vortrags und aus der Tatsache, dass sie auf ein ungeheures Bedürfnis der Delegierten nach Sinnstiftung, Führerschaft und Leidenschaft traf. Orkanartiger Beifall brandete danach auf. Ganz abgesehen davon haben wohl unzählige persönliche Gespräche am Rande dieses Parteitags und ein denkwürdiges nächtliches Treffen einiger SPD-Spitzenleute an der Bar des Tagungshotels das politische Ende Scharpings vorbereitet. Rein hypothetisch und unabhängig davon, ob einem das damalige Ergebnis gefällt oder nicht: Wäre es so gekommen, hätte Lafontaine aus dem Homeoffice gesprochen?

Emotional aufwühlend war auch der SPD-Parteitag im Dezember 2017, wo es um die Frage ging, ob die SPD in Koalitionsverhandlungen mit der Union gehen soll. Die von Juso-Chef Kevin Kühnert angeheizte „NoGroko“-Stimmung überwog – bis Andrea Nahles ans Mikrofon trat. Mit ihrer Rede hat sie die Stimmung gedreht und damit die SPD-Führung gerettet, als sie rief: „Wir geben doch die SPD nicht auf, in dem Moment, wo wir uns entscheiden, mit den anderen zu regieren.“ Nahles hatte den Job des damaligen Parteivorsitzenden Martin Schulz gemacht, weil sie so klang, wie eine SPD-Vorsitzende an einem solchen Tag klingen muss. Wäre das digital möglich gewesen?

Orte der Selbstvergewisserung

Es ist keine Lappalie, wenn die politische Willensbildung nicht stattfinden kann. Parteien und deren Zusammenkünfte sind ein Kernelement der Demokratie. Dort werden Führungs- und Richtungsfragen geklärt. Wenn solche Abläufe gestört sind, leidet das ganze System.

Parteitage sind Momente der Selbstvergewisserung, es sind Orte, an denen sich aufgestauter Frust entladen und Begeisterung entfalten kann. Sie können digital stattfinden, sie sollten es aber nicht.