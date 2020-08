Das Friedensfest ist allein in Augsburg ein gesetzlicher Feiertag. Alle drei Jahre wird dabei der Friedenspreis vergeben – normalerweise an eine einzige Person. Nicht nur das ist dieses Jahr anders.

Seit 1950 feiern die Augsburger immer am 8. August das Friedensfest, doch dieses Jahr war alles ein wenig anders: Die große Friedenstafel, die traditionell auf dem Rathausplatz abgehalten wird, muss pandemiebedingt ausfallen. Doch es gibt Alternativen für den lieb gewonnen Feiertag.

Die Friedenstafel findet diesmal nur digital statt. Unter dem Hashtag #friedenteilen veröffentlichen Bürger in den sozialen Medien Texte und Bilder von privaten Picknicks. So schreibt eine Familie Hipple: „Zum Augsburger Hohen Friedensfest für die Nachbar*innen Friedenstauben geholt und 'Frieden verschenkt'.“ Die Tauben sind ein Spezial-Gebäck zum Feiertag. Sie tauchen immer wieder auf den #friedenteilen-Fotos auf.

Fest erstmals 1650 gefeiert

Im Rathaus gibt derweil die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) erstmals nach drei Jahren wieder die neuen Friedenspreisträger bekannt. Die Stadt Augsburg und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern haben den Preis 1985 ins Leben gerufen, um Verdienste zur Verständigung zwischen Konfessionen und Religionen zu würdigen. Damit erinnert der Preis an die Entstehung des Friedensfestes, das erstmals 1650 gefeiert wurde, nachdem die Protestanten das Recht zur Religionsausübung und ihre Kirchen wiedererlangt hatten. Die mit 12.500 Euro dotierte Auszeichnung, die am 10. Oktober verliehen werden soll, geht an den katholischen Münchner Kardinal Reinhard Marx (66) und den evangelischen bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (60). Die Geistlichen konzentrierten sich auf das, was sie verbinde - den gemeinsam gelebten Glauben und ein friedvolles Miteinander, sagt Weber.