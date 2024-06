Die rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten von CDU, Grünen, AfD und Freien Wählern haben gute Aussichten, am Sonntag ins EU-Parlament gewählt zu werden. Warum die SPD nicht dazugehört.

Christine Schneider (52, CDU): Die Pfälzerin aus Landau ist seit 2019 EU-Abgeordnete und parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/ CSU-Gruppe. Die gelernte Tischlerin und Ex-Landtagsabgeordnete ist Spitzenkandidatin auf der CDU-Landesliste. Ihre Schwerpunkte sind Weinbau, Landwirtschaft und ländliche Entwicklung.

Jutta Paulus (56, Grüne): Die Pharmazeutin und zweifache Mutter zog 2019 ins EU-Parlament ein. Paulus lebt in Neustadt und war von 2017 bis 2019 Co-Vorsitzende der Landesgrünen. Ihre Schwerpunkte sind Umwelt und Energie. Auf Platz neun der Bundesliste gilt ihr Wiedereinzug als sicher.

Joachim Streit (58, Freie Wähler): Das Gründungsmitglied der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz zog 2021 mit seiner Partei erstmals in den Landtag in Mainz ein, er führt die FW-Fraktion. Zuvor war der Jurist Landrat im Eifelkreis. Streit ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Bitburg. Ein wichtiges Thema ist ihm die Sicherung der Außengrenzen. Auf Platz drei der Bundesliste hat der Vize-Bundesvorsitzende der FW große Chancen, ins EU-Parlament gewählt zu werden.

Alexander Jungbluth (37, AfD):Der Volkswirt aus Rheinhessen hat auf Platz fünf der AfD-Bundesliste eine sicheren Position für den Einzug ins EU-Parlament. Der zweifache Vater war Vorsitzender des Parteinachwuchses „Junge Alternative“ (JA), die als gesichert rechtsextremistisch gilt. Schwerpunkte: Finanzen und Währung.

Katarina Barley (55): Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl stammt zwar aus Rheinland-Pfalz, ist aber ein Vorschlag der Bundespartei. Barley ist seit 2019 Europaabgeordnete und Vizepräsidentin des Parlaments. Der Spitzenkandidat der Landes-SPD, Karsten Lucke (49), ist auf den nahezu aussichtslosen Platz 20 der Bundesliste gewählt worden.