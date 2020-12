Auch über den Jahreswechsel gelten wegen der Corona-Pandemie Einschränkungen. Das sind die wichtigsten Regeln im Überblick.

KONTAKTE: Im öffentlichen Raum dürfen sich Angehörige aus zwei Haushalten treffen, höchstens jedoch fünf Personen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei aber nicht mitgezählt. Anders als an Weihnachten gibt es für den Jahreswechsel keine Lockerung. Es gilt ein An- und Versammlungsverbot im öffentlichen Raum. Das Land appelliert dringend an alle, auch zuhause auf Feiern und Menschenansammlungen zu verzichten.

FEUERWERK: Ist nicht prinzipiell verboten, aber auf vielen öffentlichen Straßen und Plätzen. Das Land rät dringend dazu, auch im eigenen Garten oder Hof auf das Feuerwerk zu verzichten, sofern es überhaupt welches gibt: Vor Silvester durften in diesem Jahr keine Böller oder Raketen verkauft werden. Hintergrund dafür: Es soll nicht noch zusätzlich Verletzte geben, die die ohnehin angespannte Lage in den Krankenhäusern durch die Corona-Pandemie noch verschärfen.

ALKOHOLVERBOT: Im öffentlichen Raum darf generell kein Alkohol getrunken werden.

AUSGANGSBESCHRÄNKUNGEN: Derzeit gelten sie zwischen 21 und 5 Uhr in Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal sowie im Rhein-Pfalz-Kreis – die Wohnung darf nur verlassen, wer einen sogenannten triftigen Grund hat. Dazu zählen etwa der Weg zum Arzt oder zur Arbeit und das Gassigehen mit dem Hund. Das neue Jahr auf der Straße begrüßen, ist dort also nicht möglich.

GASTRONOMIE: Die Restaurants dürfen Essen zum Abholen oder Ausliefern anbieten – in den Gaststätten darf aber niemand Platz nehmen.