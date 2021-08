Die britische Regierung macht bei den Verhandlungen mit der EU über ein Handelsabkommen Druck. London verlangt, dass auch die Gemeinschaft einige ihrer Positionen räumt. Derweil mischen sich auch britische Kirchenvertreter in die Debatte ein.

London verschärft den Ton in Sachen Brexit. Die britische Regierung fordert die Wirtschaft des Landes auf, sich auf einen möglichen No Deal vorzubereiten. Mit dem Slogan „Die Zeit läuft ab“ startete am Montag eine amtliche Informationskampagne mit Radio- und TV-Beiträgen über einen Austritt aus der Europäischen Union ohne ein Handelsabkommen. Ebenfalls am Montag schickte das Finanzministerium einen Brief an rund 200.000 Unternehmen, der die neuen Zoll- und Steuervorschriften erläutert, die Anfang nächsten Jahres nach dem Ablauf der Übergangszeit gelten werden. Parallel zu den Vorbereitungen auf einen harten Brexit hält die Regierung allerdings noch „die Tür auf“ für weitere Verhandlungen mit der EU.

EU-Verhandler Barnier ausgeladen

Geplant war, dass EU-Verhandlungsführer Michel Barnier am Montag zu weiteren Gesprächen nach London reisen sollte. Doch er wurde vom britischen Chefunterhändler Lord Frost kurzerhand ausgeladen. London ist verärgert über einen Mangel an Entgegenkommen. Es gehe nicht an, unterstrich Kabinettsminister Michael Gove am Wochenende, dass man ausschließlich von britischer Seite Kompromisse erwarte, wie es das Abschlusskommuniqué des EU-Gipfels in der vergangenen Woche verlangt habe. Stattdessen müsse sich auch die EU bewegen. „Der Ball“, sagte Gove mit Bezug auf Michel Barnier, „liegt in seinem Spielfeld“.

Statt des Treffens kam es am Montag nur zu einem Telefonat zwischen Frost und Barnier, in dem über „die Struktur“ der Verhandlungen gesprochen wurde. London verlangt von Barnier das Zugeständnis, dass es Kompromisse auf beiden Seiten braucht. Zudem will Großbritannien, dass die Gespräche „intensiviert“ werden, nachdem dieses Wort aus dem Abschlusskommuniqué entfernt worden war. Darunter wird verstanden, dass jetzt rechtlich verbindliche Vertragsentwürfe vorgelegt werden. „Wir sagen sicherlich nicht“, hatte Michael Gove am Sonntag bekräftigt, „dass wir nicht miteinander reden können“ – allerdings hatte er daran die Bedingung geknüpft: „wenn die EU ihre Position ändert“.

Drei Knackpunkte in den Verhandlungen

Beobachter gehen davon aus, dass das Patt von vorübergehender Natur ist und die formalen Gespräche in der kommenden Woche wieder aufgenommen werden. Denn viel Zeit bleibt nicht. Bis Ende des Monats muss ein ausgehandelter Text vorliegen, damit der Ratifikationsprozess im Europäischen und im britischen Parlament noch vor Jahresende abgeschlossen werden kann.

Es gibt bei den Verhandlungen vor allem drei Knackpunkte: wie das Streitbeilegungsverfahren bei künftigen Vertragsabweichungen gestaltet werden soll, wie erreicht wird, dass die britische Subventionspolitik nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führt, und wie die Fischfangquoten aufgeteilt werden sollen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte sich beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche hart gezeigt und gefordert, dass französische Fischer weiter ungehinderten Zugang zu britischen Gewässern behalten. Das ist freilich naiv. Wenn Großbritannien am 1. Januar nächsten Jahres wieder zu einem unabhängigen Küstenstaat wird, erlangt es die volle Souveränität über seine Fischgründe zurück.

Bischöfe warnen vor Bruch des Völkerrechts

Die Regierung von Premierminister Boris Johnson wappnet sich derweil für den Fall eines No Deal. Am Montag wurde das umstrittene Binnenmarktgesetz im britischen Oberhaus in zweiter Lesung eingeführt. Es sieht vor, dass Regierungsminister einseitig Nordirland betreffende Teile des EU-Austrittsvertrages aussetzen können. Damit würde internationales Recht verletzt. Eine Gruppe von Erzbischöfen, die die Landeskirchen von England, Schottland, Wales und Irland vertreten, veröffentlichte am Montag einen offenen Brief in der „Financial Times“, in dem der geplante Völkerrechtsbruch als „katastrophaler Präzedenzfall“ verurteilt wird.