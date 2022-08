Die Weltgesundheitsorganisation erklärt, wie sich die geistige Gesundheit verbessern lässt.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO sorgt sich um die Hirne der Menschen. Wer nun beim Blick auf den gegenwärtigen Zustand der Welt zum Ergebnis kommt, dass dazu allerlei Anlass besteht, mag zwar recht haben. Aber darum geht es nicht. Der WHO geht es um die Gesundheit des Gehirns, beziehungsweise um neurologische und psychische Krankheiten. Ein Problem, das man nicht unterschätzen sollte. Denn jeder dritte Erdenbürger entwickle im Leben eine neurologische Krankheit, schreibt die WHO. Diese Krankheiten seien die zweithäufigste Todesursache nach Herzerkrankungen.

Aus Sicht der Organisation mit Sitz in Genf sind die Regierungen gefordert. Sie müssten die Bedingungen für körperliche Gesundheit, eine saubere Umwelt, Sicherheit, Bildung, soziale Netzwerke und ein erreichbares und bezahlbares Gesundheitswesen schaffen. Das könne vielen Krankheiten vorbeugen, heißt es in einem am Dienstag erschienenen Positionspapier. Bisher geschieht da offenbar zu wenig, weswegen die WHO die Staaten aufruft, mehr für die gesunde Entwicklung und Erhaltung des Gehirns zu tun.

Gerade für arme Länder ist das freilich eine enorme Herausforderung. Und auch sonst ist die Wirkung solcher Aufrufe bekanntermaßen eher begrenzt. Gut ist deshalb, dass die WHO Tipps gibt, wie jeder und jede Einzelne etwas für die eigene geistige Gesundheit tun kann.

Freunde fördern Gehirnfitness

Darunter sind die lebenslange Weiterentwicklung und das Lernen neuer Fähigkeiten. Menschen mit geistig anregenden Berufen hätten nach einer Studie ein geringeres Risiko, an Demenz zu erkranken als Menschen mit weniger anregenden Jobs. Erstere hätten geringere Mengen bestimmter Proteine, die die Bildung von Verbindungen zwischen Nervenzellen im Gehirn beeinträchtigen.

Gut für die Gesundheit des Gehirns sei es auch, Fremdsprachen zu sprechen, Musik zu machen, zu lesen und sich mit anderen intellektuell auszutauschen. Menschen mit einer größeren Anzahl von sozialen Beziehungen im Erwachsenenalter hätten nach einer anderen Studie umfangreichere Gehirnstrukturen in der Großhirnrinde als einsamere Menschen. „Soziale Isolation und Einsamkeit im älteren Erwachsenenalter sind mit einem höheren Risiko der Entwicklung von kognitiven Beeinträchtigungen und Demenz verbunden“, berichtet die WHO. Freunde fördern also die Gehirnfitness.

Corona-Folgen: Deutlich mehr psychische Erkrankungen