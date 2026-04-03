Frieden im Inneren ist Bedingung für Frieden im Äußeren. Wer Hilfe auf dem Weg zu Heilung sucht, muss Hilfe finden.

Vergebung ist die höchste Form der Liebe, heißt es. Und es stimmt ja auch: Wer in der Lage ist, ehrlich und tief zu vergeben, lässt Hass und Bitterkeit von dannen ziehen. Wer vergeben kann, leistet einen Akt der Selbstbefreiung und der Selbstliebe.

Wem es gelingt, die omnipräsente Last aus dem täglichen Empfinden zu vertreiben, der sieht unverstellt und klar in die Zukunft. Insofern ist der Profiteur von Vergebung nicht nur das Gegenüber, sondern ebenso das eigene Ich. Erst recht natürlich, wenn es darum geht, sich selbst ein vermeintliches oder tatsächliches Versagen zu vergeben.

Ostern ist Fest der Vergebung

Ostern ist für Christen ein Fest der Vergebung. Es heißt, Jesus sei für die Sünden der Welt gestorben, damit wir alle mit Gott versöhnt werden können. So weit, so gut. Nur ist das echte Vergeben mitunter harte Arbeit.

Wie eine Illusion mutet der Spruch „vergeben und vergessen“ an. Wer vergeben muss, ist oft tief getroffen. Wer tief getroffen ist, kann den Schmerz nicht einfach wegatmen. Es ist herausfordernd, zu vergeben. Wie wertvoll, dass es Menschen gibt, die einen auf diesem mitunter langen Weg begleiten: Freunde, Verwandte, Seelsorger und Experten der Psychotherapie. Wie fatal, dass Letztere so häufig so lange Wartezeiten haben müssen.

Viel mehr Nachfrage als psychotherapeutische Angebote

In der Psychotherapie gibt es auch 2026 noch viel zu viel Nachfrage für viel zu wenig Angebot. Das ist nicht die Schuld der Therapeuten, die ein ums andere Mal Extra-Gespräche anbieten, um akutes Leid zu lindern. Das ist die Schuld von Menschen, die das System in den vergangenen Jahrzehnten ungenügend gestärkt haben.

Schlimmer noch: In Zeiten, in denen so viele so dringend Hilfe bräuchten, soll nun das Honorar für Therapeuten schrumpfen. Die Welt wirkt aus den Fugen, aus Krisen- wird Normalzustand. Angst frisst Seele auf. Und in dieser Zeit soll das System geschwächt werden. Wow...

Zeit ist nicht immer Heilmittel

Es gibt in diesem Zusammenhang einen Allgemeinplatz, der viel zu häufig verwendet wird. Er lautet: „Zeit heilt alle Wunden.“ So schnell der Satz dahergesagt ist, so sehr kann er doch für Betroffene wie Hohn klingen. Zeit sorgt dafür, dass Wunden vernarben. Doch sind sie dadurch geheilt? Oder nur nicht mehr akut? „Zeit heilt alle Wunden“ kann als Aufforderung verstanden werden: „Warte nur ein bisschen, dann wird schon alles gut.“

Bitte nicht falsch verstehen: Es ist großartig, wenn es Menschen mit der Zeit gelingt, tiefe Verletzungen nicht mehr den Alltag dominieren zu lassen. Niemand sollte bewerten, welchen Heilungsprozess andere für sich wählen. Ebenso sollte aber niemand das so bewundernswerte Arbeiten gegen den Schmerz mit dem Verweis auf die heilende Zeit abtun.

Wer nach Hilfe fragt, ist stark

Wer nach Hilfe fragt, ist stark. Wer sich bei seiner Heilung nicht nur auf die Zeit verlässt, nimmt das (Weiter-)Leben selbst in die Hand. Und das ist wahrlich stark.

In unserer Welt gibt es gerade viel zu wenige Menschen, die Frieden stiften. Wie wäre es, wenn jeder bei sich beginnt? Mit eigener Heilung? Frieden im Inneren ist Bedingung für Frieden im Äußeren. Es gibt Wunden, die sind so tief, dass ein Pflaster nicht ausreicht. Es gibt Wunden, die heilen möglicherweise nie ganz. Aber es gibt Menschen, die Verletzten mehr anbieten können als das, was im Erste-Hilfe-Kasten steckt.

Möge jeder die notwendige Hilfe finden. Vielleicht unterstützt sie ja auf dem Weg zur Vergebung.