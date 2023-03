Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Warum ein Washingtoner Profi-Football-Team nun doch seinen Namen ändern könnte .

„Den Namen werden wir niemals ändern. So einfach ist das. NIEMALS. Sie können das ruhig in Großbuchstaben drucken.“ So unzweideutig redete Dan Snyder, der Eigentümer