Rund eine Woche des Protests hat den Kolumbianern einen seltenen Triumph über die Obrigkeit beschert: Die geplante Steuerreform des rechten Präsidenten Iván Duque ist Geschichte.

Allerdings ging der Widerstand mit Gewalt und Gegengewalt des Staats einher: Rund ein Dutzend Tote sind zu beklagen, ebenso wie Vandalismus und Zerstörungen von Regierungseinrichtungen, vor allem in den Großstädten Bogotá, Cali und Medellín.

Es war Sonntagmittag kurz nach zwölf, als Iván Duque aufgab. Mit deutlicher Verärgerung im Gesicht trat der kolumbianische Präsident vor die TV-Kameras und bat den Kongress, das vom Finanzministerium eingebrachte Projekt einer Steuerreform zurückzuziehen. Die Parlamentarier mögen neue Vorschläge erarbeiten.

Noch am Samstagabend hatte Duque das Militär gegen die eigene Bevölkerung in Marsch gesetzt. Spätestens da wurde es sehr einsam um den Präsidenten. Immer mehr Politiker, Minister und Bürgermeister äußerten Kritik und bezeichneten das Projekt als „großen nationalen Unsinn“.

Bei der Mittelschicht abschöpfen

Der rechte Staatschef hatte völlig verkannt, dass inmitten der schweren dritten Welle der Corona-Krise ein Projekt scheitern muss, das den Menschen noch mehr Opfer abverlangt. Die Reform sollte 6,3 Milliarden Dollar (ungefähr zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts) in die Staatskasse der viertgrößten Volkswirtschaft Lateinamerikas spülen. Dafür sollten auch diejenigen Einkommensteuer zahlen müssen, die umgerechnet nur 550 Euro im Monat verdienen. Zudem sollte die Mehrwertsteuer (19 Prozent) auf bisher ausgenommene Waren und Dienstleistungen erhoben werden, etwa auf Wasser, Strom und Gas sowie auf Beerdigungen und Computer. Es sollten also vor allem die Armen und die Mittelklasse das Loch stopfen, das der Kampf gegen die Coronapandemie in den Staatshaushalt gerissen hat.

Vergangenes Jahr fiel das kolumbianische Bruttoinlandsprodukt um 6,8 Prozent. Die Arbeitslosigkeit stieg durch mehrere harte Lockdowns zeitweise auf 20 Prozent. 500.000 Geschäfte mussten seit Beginn der Pandemie schließen. 2,3 Millionen Familien können sich nur zwei Mahlzeiten am Tag leisten. Und die Armut stieg laut dem Statistikamt DANE auf 42,5 Prozent. Kaum nachvollziehbar, warum die Regierung gerade in einem solchen Moment der Bevölkerung noch tiefer in die Tasche greifen will.

Schlechtes Image des Staatschefs

Duque hört selten auf seine Bevölkerung. Aber die am Mittwoch mit einem Generalstreik begonnen Proteste wurden immer massiver und stießen auf ein immer breiteres Echo. Das Image des Staatschefs, dessen erste Amtszeit kommendes Jahr endet, war schon vorher schlecht. Zwei Drittel der Kolumbianer bescheinigen ihm eine miserable Amtsführung und sehen ihn als Anwalt der Großindustriellen sowie der Bananen-, Zucker- und Bergbaukonzerne.

Duque, politischer Ziehsohn des früheren ultrarechten Präsidenten Álvaro Uribe, sah sich schon Ende 2019 massiven sozialen Protesten gegenüber, aber die Pandemie hat die Lage nochmal stark verschärft. Mit 500 Toten pro Tag und der Rekordzahl von 20.000 Neuinfektionen leidet Kolumbien unter der dritten Welle der Pandemie. Bis Ende April wurden nur vier der 51 Millionen Kolumbianer mit einer ersten Anti-Corona-Impfdosis versorgt.