Viele Deutsche sind der Ära Trump überdrüssig. Das heißt aber nicht, dass sie der US-Wahl entgegenfieberten. Dabei ist sie auch für uns richtungsweisend.

Wenn eine Demokratie davon abhängt, wer am meisten Geld in den Wahlkampf steckt, kann das nicht gesund sein. 14 Milliarden Dollar schwer ist der Werbeetat diesmal in den USA, doppelt so teuer wie 2016, als der bisherige Rekord aufgestellt wurde. Das Geld fließt im Übermaß in Wahlspots, die Halbwahrheiten verbreiten oder sogar den jeweiligen Gegner verunglimpfen, nicht zuletzt auch im Internet. Die medialen Parallelwelten, die sich herausgebildet haben, machen einen sachlichen Themendiskurs unmöglich.

Da auch 2021 das Coronavirus einen normalen Wahlkampf wohl kaum zulassen wird, droht Deutschland eine ähnlich forcierte Verlegung politischer Debatten in digitale Echokammern. Wohin das führen kann, ist offensichtlich: Geschäftsleute verrammeln aus Angst vor Straßenschlachten ihre Ladenfenster; Trump-Anhänger versuchen, einen Biden-Wahlkampfbus von der Straße abzudrängen; der Präsident kündigt an, er werde ohnehin seine Anwälte losschicken, wenn ihm das Ergebnis nicht passt.

Das Gift der Halbwahrheiten und Lügen

Nicht mal der Minimalkonsens ist nach vier Jahren „alternative Fakten“ aus dem Weißen Haus noch übrig. Daher sei hier noch mal erklärt, was Präsident Donald Trump nicht verstehen will: Es ist wegen der Größe des Landes normal, dass die Auszählung nicht in der Wahlnacht beendet ist. Und es ist mitnichten illegal, wenn Briefwahlzettel, die bis zum Wahltag eingehen, auch danach noch ausgezählt werden.