Von einer Verschwörung gegen ihn poltert Donald Trump. Seine Gegner demonstrieren derweil friedlich vor dem Weißen Haus. Und seine Republikaner-Partei ringt zunehmend mit sich selbst: Was tun?

Bedenkt man, was für Zitterstunden Amerika gerade durchmacht, da die letzten Briefwahlstimmen ausgezählt werden, geht es am Gitter vorm Lafayette Park erstaunlich entspannt zu. Aus einem Lautsprecher dröhnt Bob Marley. Ein älterer Herr, der ansonsten Stadtrundfahrten anbietet, hat ein Stück Pappe auf den Klapptisch gestellt, an dem er sitzt: Man möge bitte nett zueinander sein.

Es sind 60, höchstens 70 Menschen, die sich an dem Abend, an dem Donald Trump seine erste Pressekonferenz nach der Wahl gibt, am Rand des Parks versammelt haben. Einige tanzen nach Marleys Klängen, die Stimmung lässt eher an ein Reggae-Festival als an eine Nervenschlacht denken. Keine Spur von den zornigen Aktivisten, von denen der Präsident so oft spricht.

Es gab Zeiten, da konnte man durch den Lafayette Park zum Weißen Haus laufen, ohne dass einem irgendein Hindernis den Weg versperrt hatte. Seit im Mai ein weißer Polizist in Minneapolis den Schwarzen George Floyd tötete und eine Protestwelle durchs Land rollte, ist es damit vorbei. In den Tagen vor dem Votum sind noch ein paar Zäune und Betonbarrieren hinzugekommen, sodass das Weiße Haus nun erst recht an eine Festung erinnert, deren Bewohner mit einer Belagerung rechnen.

Fragen unerwünscht

Ein Präsident, der sich abschottet, sich einmauert, irgendwie passt das Bild zur Nachrichtenlage. Am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr Ortszeit, konnte man erneut erleben, wie er die Wahrheit verbiegt. Da begab sich Donald Trump in den Presseraum des Weißen Hauses, wo er einen Monolog hielt, ohne Journalisten Fragen stellen zu lassen. Er sprach von legalen und illegalen Stimmen und davon, dass massiv betrogen werde. „Wenn Sie die legalen Stimmen zählen, gewinne ich mit Leichtigkeit“, sagte er. „Wenn Sie die illegalen Stimmen zählen, können sie versuchen, uns die Wahl zu stehlen.“

Der den Demokraten nahestehende Nachrichtensender MSNBC, der Pressekonferenzen des Präsidenten meist von Anfang bis Ende zeigt, beendete die Übertragung schon nach den ersten Sätzen. Man habe keine Unwahrheiten verbreiten wollen, hieß es zur Begründung. ABC News zog nach fünf Minuten den Stecker. Daniel Dale, einer der Faktenchecker bei CNN, sprach hinterher von der unehrlichsten Rede, die der Staatschef seit Beginn seiner Amtszeit gehalten habe. Und als auf Trumps Twitter-Account ein Mitschnitt der Schlüsselpassagen auftauchte, versah der Kurzmitteilungsdienst den Film mit einem Warnhinweis: „Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess“.

„Einfach nur wütend“

Draußen am Gitterzaun, maximal eine Fußminute vom Weißen Haus entfernt, hat Abigail Corley live zugeschaut. Smartphone, Internet und Livestream machen es möglich. Die Jurastudentin ist aus Atlanta angereist, um die Tage nach der Wahl in der Hauptstadt zu verbringen. Schon mit dem Joe-Biden-Porträt auf ihrem T-Shirt macht sie deutlich, wo sie steht. Die amerikanische Demokratie, sagt Abigail Corley, sei zu stark, als dass sich ein Egozentriker über alle Regeln hinwegsetzen könne. „Trump wird die Auszählung nicht stoppen. Nicht in unserem Land. Das sind alles nur Worte. Er ist einfach wütend.“

Was der Mann unter illegalen Stimmen verstehe, schiebt die angehende Juristin hinterher, das könne sie ganz einfach erklären. „Es sind die Stimmen, die ihm nicht passen.“ Trump sei scheinheilig, Scheinheiligkeit sei schon immer seine Masche gewesen, wirft Mark Holman ein, ein Mittvierziger aus West Virginia. „Aber jetzt faselt er nur noch dummes Zeug.“ So wie Holman das sagt, ganz ruhig, ohne die Stimme zu heben, klingt es mehr nach Mitleid als nach Protest.

George Conway sieht es genauso, man kann es am Freitag in einem Gastbeitrag für die „Washington Post“ nachlesen. Nur dass Conway ein Spitzenanwalt ist und sich daher gewählter als Holman ausdrückt. Am Ende erreiche der Präsident Trump, wenn er von Betrug spreche und dabei geradezu verwirrt wirke, nur eines, schreibt er: „Er wird seine letzte und beste Chance verpasst haben, zu zeigen, dass er in der Lage ist, die Wahrheit zuzugeben.“

Manche Republikaner mahnen

George Conway ist mit Kellyanne Conway verheiratet, einer schlagfertigen Frau, die ab Januar 2017 bis kurz vor der Wahl so etwas wie die PR-Meisterin des Weißen Hauses war, stets bereit, den Präsidenten zu verteidigen. Er ist Republikaner, er berät das „Lincoln Project“, eine Initiative ehemaliger republikanischer Wahlkampfstrategen, die beißend ironische Werbespots produzierten, um vor der Wiederwahl Trumps zu warnen. Dass sich der Protest in den Reihen der Konservativen nicht auf das „Lincoln Project“ beschränkt, erkennt man schon an dem offenen Brief, den 19 Staatsanwälte des amerikanischen Bundes unterzeichneten.

Sie alle haben unter republikanischen Präsidenten gedient. Sie sähen sich gezwungen, ihre Meinung zu sagen, beginnen sie. Was Trump über vermeintlichen Wahlbetrug in Pennsylvania und anderswo in die Welt setze, sei unbegründet und verantwortungslos. Haltlose Anschuldigungen sowie das Drohen mit Klagen, um die Auszählung zu stoppen, hätten das Potenzial, den Rechtsstaat zu untergraben. „Die Welt schaut zu“, mahnt Conway.

Jeff Flake, bis vor zwei Jahren republikanischer Senator, einer von wenigen in der „Grand Old Party“, die es wagten, Trump offen zu kritisieren, ruft seine Parteifreunde auf, endlich Farbe zu bekennen. Sie müssten aus der Deckung kommen, bevor die Institutionen Schaden genommen hätten, fordert er in einem Tweet.

Die Spitze hält zu Trump

Im Moment sieht es nicht so aus, als würden sich die Parteifreunde beeilen, Farbe zu bekennen. Mitch McConnell, die Nummer eins im Senat, hielt sich am Freitag noch alle Optionen offen. „In unserem großartigen Land funktioniert es so: Jede legale Stimme sollte gezählt werden, jede illegal abgegebene Stimme darf nicht gezählt werden“, twitterte er. „Und die Gerichte sind dazu da, Streitigkeiten zu regeln.“ Wie Trump-Loyalisten die Sache sehen, kann man auch bei Tommy Tuberville auf Twitter nachlesen, einem früheren Football-Trainer, der am Dienstag eine Senatswahl in Alabama gewann. Das Zählen sei völlig außer Kontrolle, sagt er: „Es ist, als wäre das Match abgepfiffen worden, als wären die Spieler nach Hause gegangen, und nun gibt der Schiedsrichter der anderen Mannschaft plötzlich noch ein paar Punkte.“