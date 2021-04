Anke Trittin, Schwester von Grünen-Politiker Jürgen Trittin, geht in die Politik – aber nicht in Deutschland

Es kommt gar nicht so selten vor, dass Politik zur Familiensache wird. Man denke an die Brüder Bernhard und Hans-Jochen Vogel, Wolfgang und Thomas Schäuble oder Volker und Siegfried Kauder. Ihre Wege führten sie in unterschiedliche Ämter und Regionen. Bei Anke Trittin, der jüngeren Schwester von Grünen-Politiker Jürgen Trittin, verhält es sich anders: Die beiden Geschwister agieren in einer jeweils anderen Nation.

Anke Trittin stand bislang nicht annähernd so oft im Rampenlicht wie ihr Bruder, der über Jahrzehnte als linker Vordenker die Grünen prägte. Jürgen Trittin hatte es in der Schröder-Zeit sogar bis zum Amt des Umweltministers geschafft. Mit seinem Namen verbunden ist der erste Atomausstieg und der Einzug der erneuerbaren Energien in die Wirtschaftspolitik. Jürgen Trittin denkt mit 66 Jahren noch lange nicht ans Aufhören, im Herbst kandidiert er in seinem niedersächsischen Wahlkreis erneut für den Bundestag.

Kandidatin für die Grünliberalen

Auch seine Schwester Anke (59) will ins Parlament, allerdings nicht in das deutsche. Im Schweizer Kanton Solothurn – zwischen Basel und Bern gelegen – strebt die studierte Biologin im März einen Platz im Kantonsrat an. Das Gremium ist mit einem deutschen Landtag vergleichbar, ihm gehören 100 Mitglieder an. Sie werden alle vier Jahre gewählt, die stärkste Fraktion ist derzeit mit 26 Sitzen die Schweizer FDP.

Anke Trittin – wie ihre prominenter Bruder in Bremen geboren – kandidiert für die Grünliberalen (GLP). Das ist eine Partei, für die es in Deutschland keine Entsprechung gibt. Die Grünliberalen sehen sich als Partei der politischen Mitte und stehen damit nicht links wie die Grüne Partei der Schweiz. Sie wollen eine liberale Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik mit einer nachhaltigen Umweltpolitik verbinden. Man versuche, die Kräfte des freien Marktes mit der Umwelt zu versöhnen, heißt es in offiziellen Stellungnahmen. Gegenüber der Schweizer Zeitung „Südostschweiz“ räumte Anke Trittin ein, dass sie und ihr Bruder nicht immer gleicher Meinung sind. „Wir diskutieren gerne und intensiv über politische Themen, immer wieder auch darüber, was in den beiden Ländern gerade läuft“, wird sie zitiert.

Noch Luft nach oben

Während die deutschen Grünen in Umfragen hohe Zustimmungswerte erlangen, ist bei den Schweizer Grünliberalen noch Luft nach oben. Im Solothurner Kantonsrat sind sie derzeit mit drei Personen vertreten. Anke Trittin will mit ihrem Fachwissen im Gesundheitswesen punkten. Die mit einem Mathematiker verheiratete Managerin gehört der Geschäftsführung des Schweizer Verbandes der Physiotherapeuten an.