Im Ersten Weltkrieg wurden mehr als 200 deutsche Soldaten bei Kämpfen in einem Tunnel in Nordfrankreich verschüttet. Die Frage ist, ob die Männer geborgen werden sollen. Möglicherweise beschäftigt sich damit auch der deutsch-französische Ministerrat, der an diesem Montag per Videokonferenz tagt.

In einem Tunnel auf halber Höhe über dem Dörfchen Craonne im nordfranzösischen Département Aisne liegen wohl mehr als 200 deutsche Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg.