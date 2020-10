Nach Monaten sommerlicher Ruhe steigen die Corona-Fallzahlen in Deutschland derzeit rasch. Fast täglich werden neue Höchstwerte gemeldet. Intensivmediziner machen sich Sorgen. Forscher halten einen zeitlich begrenzten Lockdown und Kontaktbeschränkungen für sinnvoll.

Momentan sei die Inzidenz in Deutschland noch vergleichsweise niedrig, sagte der Virologe Christian Drosten. „Wenn wir jetzt einmal auf die Bremse treten würden, dann hätte das einen ganz nachhaltigen Effekt. Das würde uns ganz viel Zeit einspielen.“ Etwa drei Wochen - etwas mehr als eine Quarantänezeit brauche man aus Sicht des Wissenschaftlers dafür. „Die Inzidenz ist danach erheblich gesenkt und ist dann auch unter bestimmten Umständen auf lange Frist gesenkt.“

Blickt man auf die Kommunen in Rheinland-Pfalz mit den höchsten Inzidenz-Werten (Stand 29.10.2020, 14 Uhr), dann fällt auf, dass darunter gleich drei Gemeinden aus der Pfalz sind: Ludwigshafen, Kaiserslautern und Germersheim. Das deutschlandweite Bild ist bunt gemischt: Großstädte wie Berlin und Frankfurt am Main, aber auch Gemeinden in Bayern und dem Erzgebirge befinden sich in den Top 10. Verglichen mit den bundesweit am stärksten betroffenen Gemeinden, sind die Zahlen für die rheinland-pfälzischen Städte und Kreise derzeit moderat, aber dennoch weit im Bereich Warnstufe rot (ab einem Wert von 50).

Rheinland-Pfalz

Deutschland

Die Deutsche Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina und fünf andere Forschungsgemeinschaften hatten am Dienstag eine drastische Reduzierung von sozialen Kontakten in der Corona-Krise gefordert. Notwendig sei angesichts steigender Infektionszahlen eine Verringerung der Kontakte ohne Vorsichtsmaßnahmen auf ein Viertel, nach bundesweit einheitlichen Regeln, heißt es in der Erklärung von Leopoldina, Deutscher Forschungsgemeinschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft und Max-Planck-Gesellschaft. Gemeint sind damit Kontakte, die ohne die aktuell geltenden Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen stattfinden.

Nach drei Wochen einer entsprechenden Senkung der Kontakte sei es entscheidend, die dann erreichte niedrige Fallzahl mit bundeseinheitlichen und konsequent verfolgten Schutzmaßnahmen zu halten. Derzeit sei der Anstieg der Infektionszahlen in vielen Orten Deutschlands nicht mehr kontrollierbar. „Je früher eine konsequente Reduktion von Kontakten ohne Vorsichtsmaßnahmen erfolgt, desto kürzer können diese andauern und desto weniger psychische, soziale und wirtschaftliche Kollateralschäden werden diese verursachen“, so die Forschungsgemeinschaften.

