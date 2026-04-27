Dem türkischen Musiker Mabel Matiz droht eine Haftstrafe, wegen „erotischer Metaphern“. Künstler werden in der Türkei mit den absurdesten Vorwürfen vor Gericht gestellt.

Wen er bei seinem Liebeslied im Sinn hatte, musste Mabel Matiz sich vom Richter fragen lassen: „Wurde das Lied für einen Mann geschrieben?“ Was für eine Frage, entgegnete der Künstler: Seine Lieder schreibe er für alle Menschen. Der türkischen Justiz reicht diese Antwort nicht. Wegen „Obszönität“ fordert die Staatsanwaltschaft bis zu drei Jahre Haft für den bekannten Musiker, weil sein Song „erotische Metaphern“ enthalte, die „indirekt sexuelles Verlangen erregen“ könnten.

„Perperisan“ (kreuzunglücklich) heißt das Lied, für das Matiz vor Gericht steht. Auf Antrag der türkischen Regierung mussten Spotify, YouTube und Apple Music den Song schon im September sperren. Dabei wirkt das Lied im Vergleich zu vielen internationalen Hits geradezu unschuldig. Dass der Sänger am Pfefferminzgeschmack des Kaugummis von seinem Angebeteten teilhaben will, lautet eine der schärfsten Zeilen. Besonderen Anstoß nahmen Staatsanwaltschaft und Familienministerium daran, dass in dem Lied ein „bebe“, ein „Baby“, angesprochen wird – als würde das Wort „baby“ nicht so oft in Popsongs vorkommen wie „yeah“.

Das Familienministerium trat dem Prozess gegen Matiz als Nebenkläger bei: Das Lied sei jugendgefährdend. Ungesagt bleibt von Ministerium, Staatsanwaltschaft und Gericht, was die Frage des Richters an den Angeklagten deutlich machte: Was die Justiz an Mabel Matiz vor allem stört, ist seine offene Homosexualität – die in der Türkei keineswegs verboten ist.

Heterosexualität schützt nicht

Homophobie schwingt auch bei der Anklage gegen die Influencerin Mika Raun mit, die nach einer Geschlechtsanpassung als Frau lebt und Hunderttausende Anhänger in den sozialen Medien hat. „Ich bin schwanger“, textete die 24-jährige zu Jahresbeginn – und muss sich nun für die „Herabwürdigung von schwangeren Frauen“ vor Gericht verantworten: Weil sie als Transfrau nicht schwanger werden könne, habe sie mit ihrer Verkündung alle Schwangeren veräppelt. Der jungen Frau droht eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr; die Anklage wurde in diesem Monat erhoben, einen Prozesstermin gibt es noch nicht.

Heterosexualität schützt allerdings auch nicht, wenn es um Popkultur geht. Die Komikerin Tuba Ulu wurde in diesem Monat von der Polizei abgeholt, weil sie in ihrer Show die Lieblingskonkubine von Sultan Süleyman dem Prächtigen beleidigt haben soll – eine Frau, die im 16. Jahrhundert lebte. Indem sie Roxelana als „fuck buddy“ (Sexgespielin) des Sultans bezeichnete, habe sie sich nicht nur der Obszönität schuldig gemacht, sondern auch der Beleidigung historischer und nationaler Werte, begründete die Istanbuler Staatsanwaltschaft die Festnahme. Eine Anklage liegt noch nicht vor, doch Videos von dem Auftritt wurden in den sozialen Medien gesperrt.

Ärger bekommen sogar Superstars wie Hande Yener, eine der erfolgreichsten Popsängerinnen der Türkei, die sich meist demonstrativ staatstreu zeigt. Sie hat derzeit Ermittlungen wegen Verdachts auf versuchten Umsturz der staatlichen Ordnung am Hals, weil sie bei einem Konzert auf der Bühne mithüpfte, als das Publikum einen Slogan aus den Studentendemonstrationen vom vergangenen Frühjahr sang: „Hüpfen, hüpfen – wer nicht hüpft, ist ein Tayyipci“ (ein Anhänger von Recep Tayyip Erdogan). Niemals habe sie zum Umsturz aufgerufen oder den Präsidenten beleidigt, verteidigte sich die Sängerin vor wenigen Tagen im Verhör der Staatsanwaltschaft und verwies auf ihre Truppenbesuche in Syrien und ihre Treffen mit Erdogan; eine Anklage steht noch aus.

Dass die Gerichte solche Anklagen nicht aus dem Saal lachen, können die sechs Sängerinnen der Mädchenband „Manifest“ bezeugen. Sie wurden kürzlich zu dreimonatigen Gefängnisstrafen verurteilt, weil Regierung und Richter ihre Tanzbewegungen auf der Bühne „unanständig“ und „exhibitionistisch“ fanden. Die beanstandeten Bewegungen waren dem „Twerk“ der amerikanischen Sängerin Miley Cyrus nachempfunden. Die Gefängnisstrafen wurden zur Bewährung ausgesetzt, doch auf ihre Herbsttournee musste die Top-Ten-Gruppe verzichten.

Ganz neu ist das zwar alles nicht, wurde die populäre Sängerin Gülsen doch schon vor vier Jahren festgenommen, weil sie auf der Bühne einen anzüglichen Witz über religiöse Gymnasien und ihre Absolventen gemacht hatte – zu denen Erdogan zählt. Gülsen saß tagelang in U-Haft und Monate im Hausarrest, bevor sie schließlich zu einer zehnmonatigen Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt wurde. Doch damals machte ihr Fall noch Schlagzeilen, heute gehören solche Fälle zum Alltag.

Die Künstler der Popkultur folgen damit auf die Journalisten, die schon zuvor an die staatliche Kandare genommen wurden. Nach dem 2022 in Kraft getretenen Gesetz über die Veröffentlichung von irreführenden Informationen wurden seither fast hundert Journalisten festgenommen, verhaftet, verurteilt oder inhaftiert, weil sie dagegen verstoßen haben sollen – mit der Veröffentlichung von Informationen, die Regierung und Richter nicht richtig fanden: Meinungsfreiheit hin, Pressefreiheit her.