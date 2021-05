Manche Statistik ist zu schön, um wahr zu sein. Wie diese, die „Die Liebe der Grünen zum SUV“, na ja, beweist. Die „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ titelte jüngst so. Jeder sechste Grünen-Sympathisant, heißt es in dem FAS-Text, habe laut einer Puls-Studie so einen Wagen. Und: „SUVs bei den Grünen am beliebtesten.“ Was plausibel klingt, ist allerdings doch Dieter-Nuhr-artiges Kabarett. Ein angeblicher Schnappschuss wohlstandsverwahrloster Öko-Heuchler und Lifestyle-Linker“ (Sarah Wagenknecht), der perfekt ins Bild (und in „Bild“) passt. Herrlich. Problem nur, dass die Zahlen der Studie nicht hergeben, was die „FAS“ daraus macht. Und selbst wenn, was würde es bedeuten? Dass der Besitz eines geländetauglichen Vehikels bei gleichzeitiger grüner Präferenz die Partei selbst beschädigt? Den Klimawandel widerlegt? Die Klimaziele ändert? Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts verlacht? Anders gefragt: Muss die CDU ihr C streichen, wenn eine Mehrheit ihrer Anhängerschaft den Sonntagsgottesdienst verpasst? Fällt die FDP in sich zusammen, wenn sie Diplom-Sozialpädagogen wählen? Was heißt es für das Heil der AfD – lassen wir das.

Fakt jedenfalls ist, dass in der Puls-Studie 1024 Menschen befragt wurden, die sich in den vergangenen zwölf Monaten ein Auto gekauft haben. Oder die sich in den kommenden sechs Monaten ein Auto kaufen wollen. Nicht nur, dass der Unterschied zwischen SUV-Liebhabern unter Grünen-Sympathisanten (16,3 Prozent), denen der SPD (16,0) und der CDU/CSU (15,6) statistisch betrachtet – aus Gründen der Fehlertoleranz – als zufällig gelten kann. Mit der Studie ist die Grundgesamtheit der Grünen-Sympathisanten gar nicht erfasst. Wer fehlt, ist der große Rest. Diejenigen, die ein älteres Auto fahren, die in sieben Monaten eins kaufen wollen, womöglich gar keins besitzen? Zu Fuß laufen. Kann doch sein, liebe Kolleginnen und Kollegen von der „FAS“, dass zwei Drittel der mit den Grünen fühlenden Heilpraktikerinnen in den vergangenen zwei Wochen ein Lastenfahrrad erworben haben. Oder in den nächsten zwölf Tagen beabsichtigen, eins zu besitzen. Um es sodann mit einem vegan gefütterten PS zu bewegen, das Vorderlicht solarbetrieben, der Sattel aus recycelten Pfandflaschen. Im Sinne von: Adorno hatte nicht ganz recht: Es darf auch nur ein richtiges Leben im richtigen geben.