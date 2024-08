Vor mehr als 30 Jahren rief der jetzige britische König ein Projekt ins Leben: die Modellstadt Poundbury in Südengland. Die Labour-Regierung schiebt nach diesem Vorbild nun ein ambitioniertes Bauprogramm an. Was macht den Reiz der am Reißbrett entworfenen Ortschaft aus?

Manche Schlachten dauern lang, mancher Sieg braucht seine Zeit. König Charles III. darf sich freuen, hat er doch am Ende recht behalten. Vor über 30 Jahren hatte Charles, als er noch Prinz