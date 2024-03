Nach jahrelangem Stillstand versuchen die EU und die Schweiz wieder eine Annäherung. Doch der Erfolg der Verhandlungen ist ungewiss. Skepsis gibt es auf beiden Seiten.

Jetzt wird wieder verhandelt. Nachdem mehrere Jahre Funkstille herrschte zwischen der Europäischen Union und dem kleinen, aber unabhängigen Land in der Mitte des Kontinents, der Schweiz, sind beide Seiten politisch und wirtschaftlich auf einen Annäherungskurs eingeschwenkt. Die vorigen Gespräche hatte Bern 2021 jäh abgebrochen und Brüssel damit brüskiert.

Am Montag traf zum Auftakt der offiziellen Gespräche die Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel zusammen. Die Freude über diesen ersten Trippelschritt wurde von den beiden Damen allerdings in eher vorsichtige Worte gepackt. Lautstark hingegen melden sich die EU-Gegner in der Schweiz zu Wort. Die rechtspopulistische und EU-kritische Schweizerische Volkspartei (SVP) hat bereits martialisch verkündet, in die „Mutter aller Schlachten“ zu ziehen. Ihre Kampagne richtet sich gegen ein neues Vertragspaket mit der EU. Der Vorwurf der Kritiker: Die kleine Schweiz werde zu einer Kolonie Brüssels.

Mit Bauchschmerzen

Die Befürworter des geplanten Abkommens mit der EU melden sich dagegen äußerst zögerlich zu Wort. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass es eine sehr komplexe Materie ist. Der Hauptgrund dürfte aber sein, dass selbst die Pro-Europäer in der Schweiz nur mit Bauchschmerzen in die Verhandlungen gehen.

Jede der eigentlich europafreundlichen Parteien hat ihr eigenes Wunschpaket, das sie am Ende unbedingt erfüllt sehen möchte. So hadert etwa die liberale Schweizer FDP mit der EU-Forderung nach freier Zuwanderung (aus EU-Staaten). Andererseits bangt die sozialdemokratische SP um den Lohnschutz in der Schweiz. Dort ist das Lohnniveau sehr viel höher; die Lebenshaltungskosten sind es allerdings auch.

Ängstliches Agieren

Die Taktik dieser Parteien ist klar: Bevor sie sich endgültig positionieren, wollen sie abwarten, bis das Verhandlungspaket in Gänze da liegt. Das ängstliche Agieren lässt zugleich erahnen, wie kompliziert das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU als ihrem wichtigsten Wirtschaftspartner ist.

Im Moment werden die Beziehungen durch zahlreiche bilaterale Abkommen geregelt. Als die Gespräche seitens der Schweiz vor drei Jahren abgebrochen wurden, hieß es zur Begründung: Das geplante Abkommen hat keine Chance, die Schweizer zu überzeugen. Die müssten wohl befragt werden.

Ziel: Zugang zum Binnenmarkt

Wenig Rückendeckung bekommen die Befürworter eines neuen Abkommens allerdings auch aus Brüssel. Die Beamten dort sind schon lange genervt davon, dass die Eidgenossen ständig Extrawünsche formulieren. Das Ziel der Schweiz war es immer, einen möglichst hindernisfreien Zugang zum EU-Binnenmarkt erhalten, aber nicht selbst EU-Mitglied zu werden.

Zum anderen hat Europa im Moment mit vielen anderen, sehr großen Problemen zu kämpfen. In der Ukraine tobt ein Krieg, der „Green Deal“ zum klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft kommt nicht voran – und die Europawahl steht vor der Tür. Eine neue EU-Kommission, die nach der Wahl ihre Arbeit aufnimmt und politisch anders austariert sein dürfte, könnte ein jetzt geschnürtes Verhandlungspaket noch einmal auffächern. Sprich: Das Ganze könnte von vorne beginnen.