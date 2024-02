Die Schuldenbremse ist gut, aber sie muss flexibler werden. Der Staat braucht mehr Spielraum für dringend notwendige Investitionen.

Als die Schuldenbremse 2009 beschlossen wurde, war das eine gute Idee. Deutschland ächzte unter einer Schuldenlast, die sich zunächst in den Wendejahren, dann in der Finanzmarktkrise aufgehäuft hatte. Konjunkturpakete und Beschäftigungssicherung trieben den staatlichen Schuldenstand auf 82 Prozent der Wirtschaftsleistung und damit weit über die Vorgaben der EU von 60 Prozent (Maastricht-Kriterium). Zinsen und Tilgung belasten das Land noch heute.

Die Schuldenbremse erhielt Verfassungsrang und wurde ein Erfolg. Die verbindlichen Vorgaben zur Reduzierung des Haushaltsdefizits machten Deutschland zum Musterknaben in der EU. Die Regeln waren einfach: In Normaljahren muss der Bund mit äußerst knappen Krediten auskommen, solange das Parlament nicht eine Notfallklausel in Anspruch nimmt. Das garantierte in den vergangenen Jahren eine besondere finanzpolitische Solidität, besser bekannt als „Schwarze Null“.

Mühsam die Bundeswehr aufpäppeln

Doch 2024 ist nicht 2009. Die Zeiten sind andere. Vor 15 Jahren herrschte die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust, heute müssen Arbeitskräfte im Ausland angeworben werden. Vor 15 Jahren bezog das Land günstiges Gas aus Russland, heute muss sich Deutschland energiepolitisch autonom machen. Vor 15 Jahren dachte man, die Digitalisierung kommt von allein, heute ist ein elektronischer Antrag beim Amt die Ausnahme.

Und vor 15 Jahren freute man sich auf die „Friedensdividende“ nach dem Ende des Kalten Krieges, also die Entlastung des Staatshaushaltes durch die Senkung der Verteidigungsausgaben. Heute muss die völlig vernachlässigte Bundeswehr mühsam aufgepäppelt werden. Denn es gibt nicht nur eine weltweite Terrorgefahr, sondern auch wieder einen gefährlichen Gegner im Osten.

Das Land wird heruntergewirtschaftet

Nur am Rande sei erwähnt, dass Straßen, Brücken und Schulen teils in einem erbärmlichen Zustand sind, weil man 15 Jahre lang gespart hat, bis es bröselt und bröckelt.

Energiewende, digitaler Wandel, Streitkräfte – für vieles ist Deutschland nicht gut gerüstet, ganz abgesehen davon, dass der Ukraine-Krieg Milliarden an Steuergeld verschlingt. Trotz alledem wird an der starren Schuldenregel festgehalten, die zwar eine vorbildlich niedrige Staatsverschuldung bewirkt, aber dafür sorgt, dass das Land weiter heruntergewirtschaftet wird. Richtig ist: Der Staat darf nicht die Verschuldungsspirale hochschrauben, aber er darf auch nicht der kommenden Generation ein vernachlässigtes Land hinterlassen.

„Wirtschaftsweise“ für Lockerung

Deshalb sind die Vorschläge der „Wirtschaftsweisen“ so bemerkenswert. Entgegen ihrer früheren Meinung plädieren die Mitglieder des Sachverständigenrats für eine Lockerung der fiskalischen Fessel. Sie machen dazu Vorschläge, wie in bestimmten Zeiten höhere Kreditaufnahmen gerechtfertigt wären. Das gilt vor allem für Investitionen, die einmal eine gesamtgesellschaftliche Rendite abwerfen – siehe Digitalisierung, Sanierung, Klimaschutz. Auch der Internationale Währungsfonds rät zur Lockerung der Schuldenbremse, weil die Ausgaben etwa für die Energieunabhängigkeit deutlich erhöht werden müssen. Dass sich die Union gegen jegliche Änderung der Schuldenbremse wehrt, ist töricht. Könnte doch eine gute Idee durch eine bessere Idee abgelöst werden.