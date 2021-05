Die Liste der Präsidentschaftsbewerber im Iran ist lang. Aber auf dem Stimmzettel wird niemand stehen, der für echten Wandel stünde.

Ein Hardliner, der einst an der Hinrichtung von tausenden angeblichen Regimegegnern teilnahm; ein ehemaliger Parlamentspräsident, der tief in Korruption verstrickt sein soll; ein ehemaliger Staatschef, der eine zweite Chance wittert: Ob diese Kandidaten für die iranische Präsidentschaftswahl am 18. Juni die Zugkraft haben, um eine frustrierte Wählerschaft zu begeistern, ist fraglich. Nach dem Ende der Anmeldefrist am Wochenende stellt sich für das Regime der Islamischen Republik deshalb vor allem die Frage, wie ein millionenfacher Wahlboykott der Iraner verhindert werden kann.

Die allermeisten Kandidaten werden zudem vom Wächterrat aussortiert werden. Was als Demokratie daherkommt, ist in Wirklichkeit nur eine Fassade. Die Zügel haben die Mullahs in der Hand, das letzte Wort hat Revolutionsführer Ajatollah Ali Khamenei.

Reformer in der Defensive

Die sogenannten Reformer um Amtsinhaber Hassan Ruhani sind in der Defensive. Ruhani ist mit seinem wichtigsten Anliegen gescheitert: Er hatte nach dem Atomvertrag 2015 bessere Beziehungen zum Ausland und mehr Wohlstand versprochen. Doch stattdessen verschlimmerten neue US-Sanktionen unter Donald Trump die Lage.

Kommt es im Juni zum massenhaften Wahlboykott, steigt die Gefahr, dass am Ende tatsächlich ein Extremist wie einst Mahmud Ahmadinedschad an die Macht kommt. Ein Ergebnis, das die Lage in Nahost noch explosiver machen würde.